قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل بمخزن خردة، لشروعه في سرقة منقولات شخص بالإكراه بالطريق العام، وحيازة سلاح نارى دون ترخيص، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

10 سنوات مشدد لعامل بالشروع في سرقة بالإكراه بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار راغب محمد راغب رفاعى، وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار زوهى أحمد، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النائب العام محمد جاد الحق وأمانة سر رضا جاب الله.

البداية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم:- "مؤمن ر ا ع" 18 سنة عامل بمخزن خردة، في الجناية 4940 لسنة 2025 مركز قليوب، المقيدة برقم 1876 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنه في ليلة 2025/4/13 في دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، شرع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ع ع م.

وكان ذلك بطريق الإكراه بأن استوقفه حال سيره مترجلًا بالطريق العام، ثم يشهر في وجهه سلاحًا ناريًا فرد خرطوش فبث الرعب في نفسه فقاومه المجني عليه ليحول دون استيلائه علي متعلقات فأطلق صوبه عيارًا ناريًا فأعدم مقاومته، وقد أوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو انتباه المارة ومداركة المجني عليه بالعلاج وقد ترك الشروع في السرقة بالمجني عليه آثر جروح الموصوفة طبيًا بالتقرير الطبي المرفق علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش" بغير ترخيص، وأنه أحرز ذخائر "طلقة واحدة"، مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له في حيازته أو إحرازه.

