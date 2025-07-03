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اقتصاد

بلومبرج: اتفاق تجاري مرتقب بين إندونيسيا وأمريكا بقيمة 34 مليار دولار

أمريكا وإندونيسيا
أمريكا وإندونيسيا

تعتزم إندونيسيا توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 34 مليار دولار تشمل الاستثمار وشراء السلع، بحسب وكالة بلومبرج.

وأوضح وزير التنسيق للشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانجا هارتارتو، في جاكرتا اليوم الخميس، أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا سيستثمر في الولايات المتحدة، ويشتري منتجات زراعية، ويقتني منتجات طاقة بقيمة 15.5 مليار دولار من الولايات المتحدة بموجب مذكرة التفاهم المقرر توقيعها في السابع من يوليو.

المفاوضات التجارية بين أمريكا وإندونيسيا

وأضاف المسؤول أن مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها في 7 يوليو تأتي في إطار مفاوضات الرسوم الجمركية بين إندونيسيا والولايات المتحدة.

اتفاق تجاري بين أمريكا وفيتنام

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنهم  توصلوا للتو إلى اتفاق تجاري مع فيتنام، مؤكدا أنه إذا تم تمرير قانون خفض الإنفاق والضرائب فستشهد أمريكا نهضة اقتصادية لم تعرفها من قبل.

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وأفادت تقارير إخبارية أمس الأربعاء، بأن فيتنام وأمريكا اقتربتا من التوصل إلى إطار عمل تجاري سيتم بموجبه فرض مجموعة محددة من التعريفات الجمركية على السلع اعتمادًا على نسبة المحتوى الأجنبي.

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