انفراد.. رفعت فياض يكتب: سبوبة اختيار عمداء المعاهد الخاصة تكشف إهدار المال العام.. لجان صورية للاختيار وتلاعب صارخ.. التجديد لـ 99% من الحاليين.. وفشل تجربة إلزام المعاهد بترشيح 3 أساتذة

رغم التحذيرات المتكررة والمستمرة من مخالفة القانون في آلية تعيين عمداء المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة في مصر، والبالغ عددها 185 معهدًا تضم ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة، فوجئ الجميع بتطبيق إجراءات مخالفة للنصوص القانونية الصريحة المنظمة لعملية التعيين.

فبدلًا من الالتزام بنص القانون الذي يعطي للجمعية المالكة للمعهد وحدها حق ترشيح العميد، تم فرض نظام جديد خالف الواقع والمصلحة العامة، وأوقع الجميع في فخ البيروقراطية والقرارات العشوائية.

نص القانون واضح وصريح... فلماذا التلاعب؟

القانون لا يقبل التأويل وينص على أن تقوم الجمعية المالكة للمعهد بترشيح أحد الأساتذة في التخصص نفسه لتولي عمادة المعهد، ثم يُرفع الترشيح إلى وزارة التعليم العالي، التي تقرّه أو تطلب بديلًا في حال عدم ملاءمته.

وفي حال تعذر ذلك، يحق للوزير تعيين عميد بالنيابة. لكن ما حدث هو التلاعب بهذا التسلسل القانوني عبر إلزام المعاهد بترشيح ثلاثة أساتذة، وتشكيل لجان تقييم ومقابلات صورية، وكأننا بصدد اختيار رئيس لجامعة عالمية لا مجرد عميد لمعهد خاص!

النتيجة؟ تحايل جماعي ومعاهد في ورطة

و نظرا لندرة الأساتذة المتخصصين داخل معظم المعاهد، والتي تعتمد بنسبة تتجاوز 95% على الأساتذة المنتدبين من الجامعات الحكومية، لجأت إدارات المعاهد إلى التحايل بترشيح 3 أسماء بينهم 2 من غير التخصص لضمان بقاء العميد الحالي وعقد اتفاقات ثلاثية بين المعاهد لتبادل ترشيحات العمداء وترشيح أطباء ومهندسين لمعاهد تجارية لمجرد استيفاء العدد المطلوب، مع ضمان رفضهم.

لجان بلا فاعلية ونتائج معروفة مسبقًا

ورغم التكاليف المالية الضخمة والوقت المهدر، أسفرت اللجان عن تجديد التعيين لنفس العمداء الحاليين، وكأن المسرحية أُعدت فقط لمنح "الشرعية الشكلية" لقرارات مُتخذة سلفًا. بل إن القائم بأعمال أمين مجلس شئون المعاهد، وهو نفسه القائم بعمل رئيس القطاع، لم يحضر أي لجنة، لكنه تقاضى بدل حضور! مما يعد إهدارًا صريحًا للمال العام.

محاولة التراجع... ولكن بعد فوات الأوان

و أمام الفضيحة المحتملة، حاولت الوزارة تدارك الموقف بإعفاء 33 معهدًا حاصلًا على الجودة من شرط ترشيح ثلاثة أساتذة، وسمحت بترشيح واحد فقط. كما أُضيفت 5 معاهد بالمناطق الحدودية لهذا الاستثناء، في محاولة يائسة لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام وأجهزة الرقابة.

النتيجة النهائية: لا جديد يذكر

التجديد لنفس العمداء، في أغلب المعاهد، وتعيين عدد لا يتجاوز أصابع اليد من العمداء الجدد، في حالات انتهت فيها المدة القانونية فقط. كل هذا بعد ضجيج بيروقراطي، وتلاعب إجرائي، وأموال طائلة أُنفقت بلا فائدة.

ووجد القائمون على التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى أنفسهم فى ورطة كبيرة ـ وأنهم وضعوا جميع المعاهد بقرارهم هذا فى ورطة أكبر بضرورة قيام كل معهد بترشيح 3 أساتذة للعمادة لكى يتم إختيار واحدا منهم ـ ووجدوا أنهم بالفعل لابد أن يتراجعوا عن هذا القرار الخاطئ ـ لكن كيف ؟ وكيف سيتم إخراج ذلك ؟ وماذا سيقول عليهم كاتب هذه السطور وقتها خاصة وأنه الوحيد الذى تصدى لهذا القرار عندما تم طرحه أمام مجلس شئون المعاهد السابق ـ ؟ وتفتق ذهنهم بأن يعلنوا فى مرحلة لاحقة أنه يتم إستثناء المعاهد ال 33 الحاصلة على الجودة وعلى تقييم ممتاز من شرط ترشيح 3 أساتذة والإكتفاء بواحد فقط ـ وهذه المعاهد الحاصلة على الجودة أو الإمتياز كانت طوال العامين الماضيين وقبل أن يتم تشكيل مجلس شئون المعاهد الحالى ـ كما أضافوا لهذا العدد خمس معاهد من الموجود بالمحافظات الحدودية.



وبدأت اللجان تجتمع ـ وكانت كل المقابلات صورية ليس فيها أى شيئ أو أى سؤال عن مدى توفر المتطلبات التعجيزية التي كانت الوزارة قد طلبت توفرها فى المتقدمين ـ وجاءت النتيجة النهائية الصادمة وهى ( التجديد لجميع العمداء الموجود فى هذه المعاهد من البداية والتى كانت الجمعيات المالكة لهذه المعاهد قد رشحتهم قبل ذلك للوزارة والتى ننشر كل القرارات الوزارية التى صدرت لهم خلال الساعات الماضية ) !! ( نعم التجديد للعمداء الموجودين وعودة بقية المرشحين الآخرين إلى جامعاتهم ) !!



وأصبح السؤال: ما هو الجديد الذي جاءت به القيادة العبقرية للتعليم الخاص وأقنعت بها وزير التعليم العالى لتطوير عملية اختيار عمداء المعاهد ؟



ولماذا كل هذه اللجان وهذه الأموال الطائلة التى تم إنفاقها بلا عائد مادمنا قد قمنا بالتجديد لنفس العمداء الحاليين ـ والتى لم يزد عليها سوء عدد من المعاهد لاتزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة والتى تم فيها تعيين عمداء جدد بعد أن إنتهت المدة القانونية للعمداء السابقين؟



وسنكشف بالأسماء ماحدث فى كل معهد ونضع كل ذلك أمام د أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث لعله يقتنع بعد كل ذلك بأن ما كنا نطالب به ونعترض على المطروح كان من أجل الصالح العام وليس من أجل " سبوبة " لجان لتقوم فى النهاية بالتجديد لنفس العمداء الموجودين ـ وأصبح الموضوع مثار تندر بين كل معاهد مصر بعد أن تمخض الجبل فولد فأرا ـ وأصبح محط أنظار الأجهزة الرقابية وفى مقدمتها الجهاز المركزى للمحاسبات ونحن فى الإنتظار.



( الأسماء التى صدرت لها قرارات وزارية بالتجديد )

وهذه هى الاسماء التى صدرت لها القرارات الوزارية بالتجديد للعمادة.

1 ـ تجديد تعيين د أحمد عبيد على حامد عميدا للمعهد العالى للسياحة بالغرقة

2ـ تجديد تعيين د غادة عبد الله محمد فتح الله عميدا لمعهد الدراسات النوعية بمصر الجديدة

3ــ تجديد تعيين د وائل سيد سليمان عمار عميدا بمعهد سيناء العالى للسياحة والفنادق برأس سدر

4ـ تجديد تعيين د فريدة محمد مجاهد محمود عميدا للمعهد العالى للسياحة بالإسكندرية ( إيجوث )

5ـ تجديد تعيين د هيثم طاهر عبد الحميد سطوحى عميدا العالى للسياحة والفنادق بالأقصر ( إيجوث )

6ـ تجديد تعيين د علاء الدين عبد العزيز أبو الحسن عميدا للمعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )

7ـ تجديد تعيين د ضحى محمد سامى عبد الحميد ـ عميدا للمعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف بالإسكندرية

8ـ تجديد تعيين د أحمد محمود إسماعيل عميدا للمعهد العالى للسياحة والفنادق بالمريوطية

9ـ تجديد تعيين د منال محمد الخولى عميدا للمعهد العالى للسياحة والفنادق بكنج مريوط

10ـ تجديد تعيين د حسام سامى أحمد محمد عثمان عميدا للمعهد العالى للسياحة بمدينة بدر

11ـ تجديد تعيين د أحمد محمد يوسف عليق ـ عميدا للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها

12ـ تجديد تعيين د عبد العزيز حسين محمد يوسف عميدا للمعهد العالى للخدمة الإجتماعية ببورسعيد

13ـ تجديد تعيين د عبد الله على عبد الله عميدا للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بأسوان

14ـ تجديد ندب د محمد عبد المجيد لبيب سويدان مديرا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية للفتيات بالإسكندرية

15 ـ تجديد تعيين د فوزى محمد حسنى حسن مديرا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

16ـ تجديد تعيين د عبد الجواد سعيد محمد ربيع ـ عميدا للمعهد التكنولوجى العالى للإعلام بإلمنيا

17ـ تجديد تعيين د أمانى كمال سيد محمد صالح عميدة للمعهد العالى للغات بمدينة 6 أكتوبر

18ـ تجديد تعيين د إيمان أحمد عبد الله إبراهيم عميدة للمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر

19ـ تجديد تعيين د عزة محمد سيد حسن مسعود عميد للمعهد العالى للسياحة والفنادق بالشيراتون بمصر الجديدة

20ـ تجديد إعارة د سهام أحمد عبد الحميد هاشم عميدا للمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

21ـ تجديد تعيين د عمر محمد عثمان صقر عميدا للمعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

22ـ تجديد تعيين د كميل عزيز صليب سليمان عميدا للمعهد العالى للدراسات الأدبية بكنج مريوط

23ـ تجديد تعيين د هويدا عبد العظيم عبد الهادى عميدا للمعهد العالى لدراسات المتطورة بالقطامية

24ـ تجديد تعيين د رضا صالح عبد الباقى عبد الحافظ عميدا للمعهد العالى لنظم التجارة المتطورة والألكترونية بسوهاج

25ـ تجديد تعيين د أحمد فهمى أبو القمصان عميدا للمعهد العالى للإدارة بالمحلة

ـ26ـ تجديد تعيين د محمد سالم مصطفى مشعل عميدا عميدا للمعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

27ـ تجديد تعيين د نادية أحمد حسن محمود عميدالمعهد العجمى العالى للعلوم الإدارية

28ـ تجديد تعيين د تامر سعيد عبد المنعم محمد عميدا لمعهد المدينة العالى للإدارة والتنولوجيا بشبرامنت

29ـ تجديد تعيين د ناصر خليفة عبد المولى عميدا للمعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول

30ـ تجديد تعين د على أبو ضيف محمد مطاوع عميدا لمعهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

31ـ تجديد تعيين د شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام عميدا للمعهد العالى للدراسات الإسلامية

31ـ تجديد تعيين د مكادى عبد الحميد سليمان عميدا للمعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بإلمنيا

32ـ تجديد تعيين د طارق محمد حسنين إسماعيل مشرفا على شعبة إدارة الأعمال بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام

33ـ تجديد تعيين د نجوى رزق محمد أبو العينين مديرا للمعهد الفنى للتمريض

34ـ تجديد تعيين د أشرف صلاح الدين محمد زين الدين عميدا لمعهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالسويس

35ـ تجديد تعيين د محمد أحمد محمد قايتباى محمد معوض عميدا للمعهد العالى لتكنولوجياالبصريات بمصر الجديدة

36ـ تجديد تعيين د محمد إسماعيل على دومة عميدا لمعهد الأهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أـكتوبر

37ـ تجديد تعيين د سيد عبد الجابر عبد الموجودعميدا للمعهد الكندى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس

38ـ تجديد تعييند حسن على حسن أحمد يونس عميدا للمعهد العالى لعلوم الحاسب بإلمنيا

39ـ تجديد تعيين د عبد المنعم الدسوقى حسن الشحنة عميدا للمعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

40ـ تجديد تعيين د فوزى إبراهيم أبو العينين عميدا للمعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة

41ـ تجديد تعيين د محمد السيد على الحارونـ عميدا للمعهد العالى للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

42ـ تجديد تعيين د على عبد الوهاب إبراهيم يوسف نجا ـ عميدا للمعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بالبحيرة

ـ تعيين د إبتسام رفعت محمد إدريس عميدا لمعهد الدلتا العالى للخدمة الإجتماعية

ـ إعارة د إسلام محمد شاهين عميدا لمعهد الفراعنةالعالى للحاسب الآلى

ـ تعيين د محمد صابر أبو زيد رضوان عميدا للمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بسوهاج

ـ تعيين د سحر صدقى عميدا لمعهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

- تعيين د عبد الحكيم أحمد محمد عبد الهادى ـ عميدا للمعهد العالى للخدمة الإجتماعية بالقاهرة

ـ إعارة د عمر السيد أحمد يوسف عميدا لمعهد العلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

- ندب د عمر نصر محمود محمد قرشى مديرا للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

ـ إعارة د عبد القادر عبد الكريم عبد القادر إبراهيم عميدا للمعهد التكنولوجى العالى بمدينة العاشر من رمضان

ـ إعارة د محمد صالح الشيخ عميدا للمعهدالعالى للعلوم الإدارية ببلبيس بالشرقية

السؤال الآن لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور: ما الفائدة التي جنتها الوزارة من هذه اللجان؟ولماذا خُرِق القانون رغم وضوحه؟ ومن يُحاسب على إهدار الوقت والمال؟ ومتى تنتهي سياسة التجريب على حساب المؤسسات التعليمية ومستقبل الطلاب؟

من أجل من؟

ليست القضية شخصية، ولا هي خصومة بين أفراد، بل صراع واضح بين احترام القانون وبين من يظنون أنهم فوق القانون. ما حدث يُعد نموذجًا فاضحًا لتغليف الخطأ بثوب "التطوير"، بينما الحقيقة أنه فوضى إدارية، وعبث بأهم ملفات التعليم العالي في مصر.

نضع هذه الحقائق على طاولة الوزير، وعلى مرأى ومسمع من الجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة الإدارية، وكل جهة معنية بصون القانون وحماية المال العام. فهل نرى تحركًا جادًا أم تستمر سياسة دفن الرأس في الرمال؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.