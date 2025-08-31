رفعت فياض يكشف مفاجأة بشأن تدريس"الذكاء الاصطناعي" بالثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض عن بدء تدريس مادة جديدة بعنوان "البرمجة والذكاء الاصطناعي" لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بعد اتفاق تم بين وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني خلال زيارة الوزير الأخيرة إلى طوكيو.

مفاجأة بشأن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

وأوضح رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات” الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة، أن هذه المادة كانت موجودة سابقا في نظام البكالوريا الدولية تحت مسمى "الحاسبات والبرمجة"، لكنها لم تكن تُدرّس لطلاب الثانوية العامة العادية، وكانت مادة نجاح ورسوب فقط وليست ضمن المجموع.

بث إلكتروني ياباني لطلاب الصف الأول الثانوي

وأكد أن الجديد في التجربة هو أن التدريس سيتم بالكامل عبر برنامج إلكتروني يبث من اليابان، بنفس الطريقة والمحتوى الذي يدرسه الطلاب اليابانيون في مدارسهم، حيث يحصل كل طالب على كلمة مرور للدخول إلى المنصة التعليمية الخاصة بالجانب الياباني.

وأشار إلى أنه لن تكون هناك حاجة لتدريب معلمين مصريين أو تجهيز بنية أساسية جديدة، إذ أن المادة ستُقدَّم إلكترونيًا، بينما يخضع الطلاب لامتحانات شهرية ونهائية عبر الإنترنت، يتم تصحيحها مباشرة من اليابان.

وبيّن فياض أن الطلاب الناجحين يحصلون على شهادة "مبرمج مبتدئ" معتمدة من الجانب الياباني، فيما يتاح للطلاب الراسبين إعادة المادة في العام التالي حتى ينجحوا.

ولفت إلى أن الوزارة لم تحسم بعد ما إذا كان سيتم استكمال تدريس المادة بمستوى متقدم في الصف الثاني الثانوي أم ستقتصر على الصف الأول فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.