رفعت فياض يكشف حقيقة الأماكن الشاغرة بكليات القمة لطلاب الثانوية القديمة.. ويصحح مغالطات بيان التنسيق.. ويطالب بإصدار بيانات دقيقة منعًا لتكرار هذا المشهد المرتبك

في خطوة تهدف لتوضيح الحقائق وكشف اللبس الذي أثاره البيان الأخير الصادر عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، قررت من جانبي ـ حفاظًا على مصلحة أبنائنا طلاب الثانوية العامة، وأولياء الأمور، وزملائي في مختلف المواقع الإخبارية ـ أن أضع أكشف حالة الغموض والارتباك حول ما سمي بـ"المفاجأة الكبرى" بوجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثالثة وخاصة طلاب الدور الثاني من نظام الثانوية العامة القديم، في كليات القمة.

الحقيقة الكاملة

البيان الرسمي الصادر عن مكتب التنسيق قبل أيام، الذي أشار لوجود أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة القديمة في كليات القمة وذكر أن هناك أماكن مازالت شاغرة لهم فى 15 كلية طب بشرى و9 كليات طب أسنان و3 كليات علاج طبيعى و6 كليات صيدلة و27 كلية حاسبات وذكاء إصطناعى و12 كلية طب بيطرى بالإضافة إلى كليات العلوم والآداب والإعلام وبقية عشرات الكليات والمعاهد الأخرى ما، أثار موجة من التساؤلات والتغطيات الإعلامية، وصلت إلى وصف بعض الصحف لهذا الأمر بـالمفاجأة لأول مرة في مكتب التنسيق حيث أعلن عن أماكن شاغرة بكليات القمة لطلاب الثانوية العامة القديمة بالمرحلة الثالثة

وبينما انشغل الرأي العام بتفسير هذه "المفاجأة"، لم يصدر أي توضيح رسمي يزيل هذا الغموض. لذلك، وجب علينا أن نوضح أن ما ورد في البيان لا يعني إطلاقًا أن أصحاب المجاميع الضعيفة من طلاب الثانوية القديمة في الدور الثاني سيتم قبولهم بكليات القمة، وهو الفهم الخاطئ الذي انتشر على نطاق واسع.

الأسباب الحقيقية وراء وجود أماكن شاغرة

وكشف فياض أن هذا العام يشهد لأول مرة وجود شهادتين مختلفتين لطلاب الثانوية العامة:

الثانوية العامة الحديثة (المطورة) بامتحانات من خمس مواد ومجموع كلي 320 درجة.

الثانوية العامة القديمة، للطلاب الباقين للإعادة بامتحانات من سبع مواد ومجموع كلي 420 درجة.

ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين النظامين، قرر المجلس الأعلى للجامعات توزيع طلاب الثانوية القديمة على أساس نسبة تمثيلية مقارنة بعدد طلاب النظام الحديث، مع اعتماد متوسط الحد الأدنى للقبول بكل قطاع على مدار الثلاث سنوات الماضية، وليس الحد الأدنى لهذا العام فقط.

توزيع الأماكن في كليات القمة

وأنه أثناء توزيع طلاب النظام القديم في المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، تم شغل معظم النسبة المخصصة لهم بكليات القمة، إلا أن بعض الكليات تبقت بها أماكن محدودة جدًا (قد لا تتجاوز مكانًا أو اثنين في كل كلية) لم تستوف بالكامل، نظرًا لانخفاض عدد الطلاب المؤهلين من النظام القديم.

ومن هنا، فإن الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين من الثانوية القديمة الذين ينجحون في الدور الثاني ويحصلون على مجموع يؤهلهم ـ بناء على متوسطات السنوات الماضية ـ سيتم قبولهم في هذه الأماكن المتبقية إن وجدت، حتى لو كانت بعد إعلان المرحلة الثالثة.

وهذا ما أشار إليه بيان مكتب التنسيق ولكن دون توضيح كافٍ، مما أدى إلى فهم خاطئ بأن هناك فرصًا استثنائية لأصحاب المجاميع الضعيفة في الثانوية القديمة، وهو غير صحيح تمامًا.

الفرق في التوزيع بين النظامين

طلاب الثانوية القديمة يتم توزيعهم وفقًا لمتوسط الحد الأدنى للقبول في الثلاث سنوات الماضية.

طلاب الثانوية الحديثة (الذين بدأوا الدور الثاني بالفعل) سيتم توزيعهم بناءً على الحد الأدنى لهذا العام فقط، ولن يحصلوا على ميزة "المتوسط الثلاثي" المعتمد للنظام القديم.

ومن هنا فإن الأماكن الشاغرة في كليات القمة لطلاب الثانوية العامة القديمة في المرحلة الثالثة موجودة فعليًا، ولكنها محدودة جدًا ومخصصة فقط لمن يحقق المجموع المستحق فعلًا بناءً على متوسطات السنوات الماضية.

ولا علاقة لذلك بأي "تجاوز" لمبدأ تكافؤ الفرص، كما أوحى الفهم الخاطئ لبيان مكتب التنسيق، والذي لم يُوضِّح الأمر رغم حالة البلبلة الإعلامية والجماهيرية.

ومن هنا، نطالب الجهات المعنية، وخاصة مكتب التنسيق، بضرورة إصدار بيانات دقيقة ومُفسّرة منعًا لتكرار هذا المشهد المرتبك، حفاظًا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، واحترامًا لعقول الطلاب وأولياء أمورهم.





