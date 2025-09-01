الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النائب العام يشارك في جمعية النواب العموم العرب بسلطنة عمان

النائب العام
النائب العام

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم الاثنين، إلى مدينة صلالة بسلطنة عمان، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، والمقرر انعقاده خلال الفترة من الثاني إلى الثالث من الشهر ذاته.


ومن المقرر أن يشمل جدول الأعمال مناقشة زيادة عدد الدول الأعضاء بالجمعية، واستعراض هيكل المقر الدائم لها بجمهورية مصر العربية، والميزانية الختامية للعام الجاري، فضلًا عن عقد جلسات نقاشية تتناول التجربة المصرية في مجال مكافحة جرائم العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب العام المستشار محمد شوقي عمان

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: قرعة نارية لدوري أبطال أوروبا.. الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. الزمالك يتقدم ببلاغ إلى النائب العام بسبب الجماهير

الأكثر قراءة

خبر سار من "التموين" لأصحاب المنافذ التموينية

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

انفراد.. رفعت فياض يكتب: سبوبة اختيار عمداء المعاهد الخاصة تكشف إهدار المال العام.. لجان صورية للاختيار وتلاعب صارخ.. التجديد لـ 99% من الحاليين.. وفشل تجربة إلزام المعاهد بترشيح 3 أساتذة

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي وعمال غرف الملابس بالأهلي بعد رحيله (فيديو)

قرار جديد من جون إدوارد ببيع لاعب الزمالك في يناير

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ تعرف على رد الإفتاء

هل يجوز ذكر النبي بدون سيدنا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads