خارج الحدود

59 شهيدا في غزة بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت  وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، باستشهاد 59 مواطنا في قطاع غزة  بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 35 في مدينة غزة، من بين شهداء اليوم 12 من طالبي المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين،  أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 33 فلسطينيا بينهم 9 من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم.

 

ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن سقوط  98 شهيـــدًا و404 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت أن إجمالي الشهداء بلغ 63,557 شهيـــدًا و160,660 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيـــدًا و48,619  إصابة.

غزة ضحايا الغارات الإسرائيلية

