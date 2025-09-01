الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر والأردن تؤكدان رفض العدوان والتهجير في غزة وتدعوان لوقف فوري لإطلاق النار

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة الأردنى، فيتو

في إطار عملية التنسيق والمشاورات المستمرة بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، اجتماعًا تشاوريًا تنسيقيًا على هامش مشاركتهما في منتدى بليد الاستراتيجي المنعقد في جمهورية سلوفينيا.

الاستراتيجية التي تربط مصر والأردن

أعرب الوزيران عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط مصر والأردن، وأكدا الحرص المشترك على البناء على نتائج الدورة الأخيرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، بما يعزز التعاون في مختلف المجالات، ولاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

إنهاء الكارثة الإنسانية 

وركز الاجتماع على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزيران استمرار الجهود الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية الممتدة، وضمان النفاذ العاجل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع.

محاولات التهجير وسياسة التجويع والاستيطان

وأدان الجانبان بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي وتوسيع نطاق العمليات العسكرية، وأكدا رفضهما الكامل لمحاولات التهجير وسياسة التجويع والاستيطان، مشددَين على أن هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لن تجلب سوى مزيد من المعاناة الإنسانية وتقويض فرص السلام. كما دعيا المجتمع الدولي، وفي مقدمته القوى الفاعلة والشركاء إلى الاضطلاع بمسئولياتهم لوقف العدوان، والتعامل بجدية مع جذور الأزمة، مؤكدَين أنه لن يتحقق أي استقرار في المنطقة طالما استمرت الغطرسة الاسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث شدد الوزيران أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين على التزام مصر والأردن مواصلة جهودهما لدعم مسار الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

مصر والمملكة الأردنية الهاشمية غزة الضفة الغربية العدوان الإسرائيلي تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مصر والاردن

