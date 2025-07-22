من العندليب إلى سعد الصغير، 6 أغان تعبر عن فرحة النجاح بالثانوية العامة

ارتبط إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم، بباقة من الأغاني التي تبث الفرحة بالنجاح لدى الطلاب على مر الأجيال، منها ما يعبر عن بهجة، ومنها ما يدعو إلى التحفيز، وحتى بعضها يعبر بشكل ساخر عن هذه المرحلة المصيرية في حياة كل طالب.

الناجح يرفع إيده

تتربع أغنية "الناجح يرفع إيده" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ على عرش الأغاني الاحتفالية بالنجاح، ورغم صدورها عام 1962، فإنها لا تزال الخيار الأول للطلاب للاحتفال بتفوقهم، وهذه الأغنية الخالدة من كلمات فتحي قورة، ألحان منير مراد، وتوزيع علي إسماعيل.

ولم تكن "الناجح يرفع إيده" الوحيدة التي تناولت موضوع النجاح، فقد قدمت الفنانة ليلى نظمي أغنية "من الثانوية للكلية"، وهي أيضًا من كلمات فتحي قورة وألحان منير مراد، لتعبر عن الانتقال من مرحلة دراسية إلى أخرى.

نجوم العصر يتغنون لطلاب الثانوية العامة

لم يغفل الهضبة عمرو دياب هذه المرحلة المهمة، حيث قدم في فترة الثمانينيات أغنية تناولت مشكلة الحفظ، كما غنى أغنية "يا صم صم يا ثانوية" التي جاءت ضمن تتر المسلسل الكوميدي "مش معقول"، والأغنية من كلمات شوقي حجاب، ألحان هاني شنودة، وإخراج علوية زكي.

وأهدت النجمة نانسي عجرم أغنية "الناجح" لجميع الطلاب المتفوقين، كما عبَّرت أغنية "كله يرقص" للنجم حكيم عن فرحة النجاح بكلمات أمل طائر، ألحان حسن إش إش، وتوزيع محمد صادق.

وقدم النجم تامر حسني أغنية "ونجحنا السنة دي" ضمن ألبوم "الجنة في بيوتنا" قبل سنوات، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع جلال فهمي.

سعد الصغير يمثل طلاب الثانوية في “لخمة راس”

ومؤخرًا، أضاف الطلاب إلى قائمة أغانيهم المفضلة أغنية الفنان سعد الصغير من فيلم "لخمة راس"، والتي تناولت موضوع الثانوية العامة بشكل ساخر. الفيلم عُرض في السينما عام 2006، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مثل حسن حسني، أحمد رزق، أشرف عبد الباقي، سامح حسين، شمس، ولطفي لبيب، وهو من إخراج أحمد البدري.

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