خارج الحدود

إحصائية جديدة لعدد جنود الاحتلال المنتحرين منذ بداية العام

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الاثنين،  أن 18 جنديا من جنود الاحتلال أقدموا على الانتحار منذ بداية العام الحالي.

وسائل إعلام إسرائيلية: 18 جنديا انتحروا منذ بداية العام

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بالعثور على جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي ميتا، فيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في الحادث وترجح انتحاره.

نحو 80 ألف مصاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي

 وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن قسم إعادة التأهيل بوزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه يتم علاج حاليا نحو 80 ألف مصاب من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

حالات انتحار بجيش الاحتلال

وأضافت أن 26 ألفا من مصابي الجيش يعانون اضطرابات نفسية، كما أوضح قسم إعادة التأهيل بوزارة الحرب الإسرائيلية أن عدد مصابي الجيش وتفشي الانتحار تحد كبير.

