عبد العاطي يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا توطيد التعاون فى مختلف المجالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي المنعقد بسلوفينيا.

العلاقات بين مصر وألبانيا

استهل رئيس الوزراء الألباني اللقاء بنقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملموس، مؤكدا حرص بلاده على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ما يربط مصر وألبانيا من علاقات صداقة ممتدة، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مصالح الشعبين الصديقين.

التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، وتم التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة، بما يحفظ وحدة الدول واستقرارها، ويحقق الأمن والتنمية لشعوبها.

العلاقات المتميزة بين مصر وألبانيا

واختتم اللقاء بالتأكيد على تطلع الجانبين إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على العلاقات المتميزة بين مصر وألبانيا لدعم التعاون في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف.

