الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطي يبحث مع رئيس وزراء ألبانيا توطيد التعاون فى مختلف المجالات

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

 التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وذلك على هامش المشاركة في أعمال الدورة العشرين لمنتدى بليد الاستراتيجي المنعقد بسلوفينيا.

العلاقات بين مصر وألبانيا 

استهل رئيس الوزراء الألباني اللقاء بنقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملموس، مؤكدا حرص بلاده على توطيد التعاون مع مصر في مختلف المجالات.

العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

من جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ما يربط مصر وألبانيا من علاقات صداقة ممتدة، مشددًا على أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما ينعكس إيجابًا على مصالح الشعبين الصديقين.

التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبلقان، وتم التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سلمية للنزاعات القائمة، بما يحفظ وحدة الدول واستقرارها، ويحقق الأمن والتنمية لشعوبها.

العلاقات المتميزة بين مصر وألبانيا 

واختتم اللقاء بالتأكيد على تطلع الجانبين إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والبناء على العلاقات المتميزة بين مصر وألبانيا لدعم التعاون في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي ألبانيا سلوفينيا مصر وألبانيا توطيد التعاون مع مصر

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي

وزير الخارجية يلتقي رئيسة الأكاديمية الوطنية للتدريب

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووي الإيراني

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads