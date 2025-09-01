وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش منتدى "بليد" الاستراتيجي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، أورشكا كلاكوشار زوبانيشيتش رئيسة الجمعية الوطنية السلوفينية، وذلك على هامش المشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي، بحضور السفيرة نهلة الظواهري سفيرة مصر لدى سلوفينيا.

استهل وزير الخارجية اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وسلوفينيا، مذكرًا بأن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تعترف بسلوفينيا عقب استقلالها، وظلت مصر هي الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي لديها تمثيل مقيم في ليوبليانا منذ عام ٢٠٠٧.

وأكد وزير الخارجية أن التعاون البرلماني يشكل بعدًا أساسيًا في العلاقات الثنائية، وتناول اللقاء آفاق دعم الدبلوماسية البرلمانية في خدمة القضايا ذات الاهتمام المشترك واسهامها فى تعزيز للعلاقات الثنائية.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمساندة رئيسة البرلمان في دعم النواب السلوفينيين بالبرلمان الأوروبي للعلاقات مع مصر، بما يضمن دعم الاستقرار والتنمية.

كما أشاد وزير الخارجية بدور البرلمان في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال المصادقة على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بتعزيز التجارة والاستثمار، معربًا عن التطلع للتوسع فى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، والثقافة، والتعليم، والبيئة، فضلًا عن زيادة حجم التبادل التجاري بما يتماشى مع الفرص المتاحة بالبلدين وإمكانياتهما.

من ناحية أخرى، تناول اللقاء المستجدات الإقليمية، وخاصة تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أهمية دور البرلمانات الأوروبية في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشاد الوزير عبد العاطى بالمواقف السلوفينية الداعمة لفلسطين، بما في ذلك الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، واستضافة عدد من الجرحى من أطفال غزة وإعادة تأهيلهم، منوهًا إلى أهمية المشاركة الفعالة لسلوفينيا في مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر استضافته فور التوصل لوقف إطلاق النار.

