وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات على هامش منتدى "بليد"

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج مع حاجة لحبيب المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات اليوم، وذلك على هامش منتدى "بليد" فى سلوفينيا.

ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة

أشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس ٢٠٢٤، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تنفيذ محاور الشراكة الست بما يحقق مصالح المتبادلة بين الجانبين.

وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والاسرى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، لاسيما مع الوضع الإنساني الكارثي في القطاع والذي وصل إلى حد المجاعة نتيجة تكثيف العدوان الإسرائيلي، مشددًا على أهمية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات جادة وفعالة للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ووضع حد للجرائم الإسرائيلية السافرة ولدفعها للالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنسانى الدولى، مطلعًا المسئولة على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.

تطورات الأوضاع فى السودان

وعلى صعيد آخر، تناول اللقاء تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي علي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، منوها في هذا السياق باستعداد مصر للتفاعل مع المبادرات الرامية إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.