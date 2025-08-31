إصابة طفل انهار عليه جدار بواحة الفرافرة بالوادي الجديد

أصيب طفل، في حادث انهيار جدار عليه، مساء اليوم الأحد، بإحدى قرى مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب بكسور بسبب انهيار جدار عليه إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين إصابة أدهم ياسر عبد الحميد، 14 عاما، بكسور مضاعفة في الذراع اليمنى إثر انهيار جدار عليه بقرية "التنين" التابعة لقرى الكفاح بمركز الفرافرة.

جرى نقل الطفل لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وجرى عمل جبس للذراع المكسورة وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.