السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بسبب الحر الشديد، العقارب والطريشة تلدغ 5 أشخاص بالوادي الجديد

أرشيفية، ڤيتو
أرشيفية، ڤيتو

تعرض 5 أشخاص، للدغات العقارب السامة والطريشة القاتلة، اليوم السبت، بينهم 3 سيدات في 3 مراكز إدارية في محافظة الوادي الجديد هي الخارجة والفرافرة وباريس، تزامنًا مع الارتفاع الشديد الذي تشهده المحافظة اليوم في درجات الحرارة. 


تبين تعرض كل من يسري عبدالهادي عامر محمد، 42 عامًا، ومقيم بقرية النهضة بمركز الفرافرة للدغ عقرب سام وذلك بأحد الحقول الزراعية بالقرية، فيما تعرضت أماني جمال عباس، 42 عامًا، ومقيمة بقرية صبيح بالفرافرة للدغ ثعبان الحية " الطريشة " القاتلة في أرض زراعية بالقرية.


كما تعرض محمد سمير محمد، 26 عامًا، ومقيم قرية " عدن " التابعة لمركز باريس، للدغ عقرب سام، كما تعرضت فاطمة عبد الهادي توفيق ٢٤ عامًا ومقيم بحي القلقان بمدينة الخارجة، فاطمة عبد المعين خميس ٤٩ عامًا، ومقيمة حي البري جنوب مدينة الخارجة للدغ عقرب سام. 


جرى نقل المصابين لمستشفيات الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي لتلقي العلاج والمصل المضاد لسم العقارب والثعابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العقارب السامة العقارب والثعابين الملاحظة الطبية الوادى الجديد درجات الحرارة لدغات العقارب محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads