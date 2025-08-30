بسبب الحر الشديد، العقارب والطريشة تلدغ 5 أشخاص بالوادي الجديد

تعرض 5 أشخاص، للدغات العقارب السامة والطريشة القاتلة، اليوم السبت، بينهم 3 سيدات في 3 مراكز إدارية في محافظة الوادي الجديد هي الخارجة والفرافرة وباريس، تزامنًا مع الارتفاع الشديد الذي تشهده المحافظة اليوم في درجات الحرارة.



تبين تعرض كل من يسري عبدالهادي عامر محمد، 42 عامًا، ومقيم بقرية النهضة بمركز الفرافرة للدغ عقرب سام وذلك بأحد الحقول الزراعية بالقرية، فيما تعرضت أماني جمال عباس، 42 عامًا، ومقيمة بقرية صبيح بالفرافرة للدغ ثعبان الحية " الطريشة " القاتلة في أرض زراعية بالقرية.



كما تعرض محمد سمير محمد، 26 عامًا، ومقيم قرية " عدن " التابعة لمركز باريس، للدغ عقرب سام، كما تعرضت فاطمة عبد الهادي توفيق ٢٤ عامًا ومقيم بحي القلقان بمدينة الخارجة، فاطمة عبد المعين خميس ٤٩ عامًا، ومقيمة حي البري جنوب مدينة الخارجة للدغ عقرب سام.



جرى نقل المصابين لمستشفيات الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي لتلقي العلاج والمصل المضاد لسم العقارب والثعابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

