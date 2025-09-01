الحماية المدنية تخمد حريقا نشب بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

نشب منذ قليل حريق في منطقة زراعات نخيل بقرية بدخلو التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد دون أي خسائر في الأرواح أو وقوع أية إصابات.



كان مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بزراعات نخيل بقرية بدخلو، ما أسفر عن التهام النيران لعدد كبير من أشجار النخيل، وتم الدفع بمعدات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق وذلك بعد اشتعال النيران وارتفاع السنة اللهب بسبب نشاط الرياح وجرى إخماد الحريق دون إصابات بشرية.



وجرى الدفع بعربات الإطفاء وسيارات نقالى المياه من الوحدات المحلية بالوادي الجديد، لدعم وحدات الإطفاء والتي أخمدت الحريق وتحرر محضر بالواقعة وأحيل النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجاري انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لتحديد ملابسات اندلاع الحريق وأسبابه ولجنة من الزراعة والبيطري بمركز الداخلة لحصر الخسائر الزراعية.

