إزالة تعديات علي مساحة 80 فدانا من أملاك الدولة في الوادي الجديد

ترأس عبدالناصر صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لجنة للمرور علي أراضي الدولة لمتابعة التعديات يرافقه مدير أملاك الدولة؛ مدير صندوق الأراضي؛.مهندس المشروعات والرفع المساحي؛ ومدير العلاقات العامة بالمركز.

وأثناء المرور والمعاينة علي الطبيعة لأراضي الدولة تلاحظ وجود تعديات بالتسوية وإصلاحات الأرض لغرض الزراعة، وعمل جسور علي بعض الأراضي الفضاء، وأيضا تلاحظ وجود زراعة أشجار ظل مزروعة حديثا بواسطو جراكن مياه من أجل حيازو الأراضي.

وعلي الفور وجه رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، بازالة تلك الجسور والأشجار وتقدر هذه المساحات بحوالي 80 فدانا في أماكن متفرقة بقري القصر والمكس

وكلف رؤساء القري ومسئولي الأملاك بالمتابعة المستمرة علي أراضي الدولة وإزالة أي تعد في المهد سواء بالزراعة أو بالبناء، مؤكدا أنه لا تهاون من أجل الحفاظ علي أراضي الدولة.

ووجه رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، مسؤلي الأملاك والاستثمار بالمركز بمراجعة الأراضي التي تم سحبها من الشركات والأفراد المخالفين لشروط التعاقد وايضا مراجعة مبادرات النخيل ونسب التنفيذ للشركات والافراد علي الطبيعة.

وشدد عبدالناصر، على أن حملات الإزالة تجري بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، بهدف ضمان تنفيذ القانون بحزم، وفي الوقت نفسه التعامل مع المواقف دون الإضرار بحقوق المواطنين.

وتهيب الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالسادة المواطنين والمستثمرين بتحري الدقه في الأرض المؤجره لهم والمخصصة لهم سواء من صندوق استصلاح الأراضي أو مكتب خدمة المستثمرين أو تقنين، وتحذر من أى محاولات للتعدى أو التوسع على أملاك الدولة دون الرجوع الي جهات الاختصاص حفاظا على مقدرات الدولة.

أرض الدولة خط أحمر.. شعار الوادى الجديد

وتحت شعار أراضي أملاك الدولة خط أحمر لا يمكن العبث بها أو التعدى عليها، تنفذ محافظة الوادي الجديد، حزمة إجراءات شديدة الحزم تجاه المتعدين على أراضي الدولة في كافة مراكز وقرى المحافظة، لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة.

وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين (الأفراد والشركات) والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها مع مراعاة ما تم تنفيذه من أعمال ضمن المشروعات الجادة وحصره على الطبيعة، يتم سحب المساحات غير المستزرعة، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة مساحات شاسعة تم تخصيصها لصالح 15 حالة من المتقاعسين بالمراكز الخمسة، ووجهت المحافظة إنذارات عاجلة لكافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، لسرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات.

وبدأ صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع وإتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة، تمهيدًا لعرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لاتخاذ الإجراء المناسب وتشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة ورصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن فى شهر يناير الماضي عن إطلاق مبادرة خاصة بجدولة المستحقات المالية الخاصة للمنتفعين المتعثرين لصالح صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة (أفراد - شركات)، وذلك إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل مستحقات الدولة، والتيسير على المستثمرين، ونظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وفي إطار دفع عجلة التنمية والاستثمار على أرض المحافظة وتشمل المبادرة سداد قيمة 25% من المديونية، وسداد باقي المبلغ المستحق خلال عام، وفي حالة عدم التقدم بطلب سوف يتم إبلاغ الضرائب العقارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتقاعسين عن السداد وجدولة الديون الدولة للتنمية العمرانية.

