الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عزيز مرقة يحيى حفل ختام فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ 22 بمكتبة الإسكندرية

عزيز مرقة
عزيز مرقة

اختتمت مكتبة الإسكندرية مهرجان الصيف الدولي في نسخته الثانية والعشرين، والتي امتدت فعاليات خلال الفترة من 7 أغسطس حتي 31 أغسطس 2025.

 

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية بجميع قطاعات العاصمة

الحماية المدنية تخمد حريقا نشب بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

أحيا حفل الختام الفنان الأردني عزيز مرقة، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا بالساحة الخارجية للمكتبة.

 حيث قدم مرقة عددًا من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر، وأبرزها "وين ما تكوني، أحلي وردة، هي، مين جالك، بنت الناس، مافي منا، سمعتك، موالي، متيجي سكة، شايفة إيه، مجنناني".

يذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي استمرت داخل مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 7 حتي 31 أغسطس 2025، قُدم خلالها ما يقارب 40 فعالية فنية وثقافية، تتنوع بين الحفلات الموسيقية لعدد من أبرز المطربين والفرق الغنائية بمشاركة سعودية وأردنية وألمانية، بالإضافة إلى العروض السينمائية المميزة، والعروض المسرحية والستاند أب كوميدي، وكذلك عدد من الندوات وورش العمل الفنية التي تهدف إلى خلق منصات تفاعلية لتبادل الأفكار الفنية بين الشباب والفنانين من مختلف التخصصات الفنية.


وتضمن برنامج المهرجان إقامة حفلات لمجموعة من النجوم أبرزهم: عمر خيرت، وعزيز مرقة، وحمزة نمرة، وعايدة الأيوبي، ومنال محي الدين، ومروة ناجي، وغيرهم.


كما ركز المهرجان هذا العام على دعم الفرق الشبابية وتقديم عروض تبرز المواهب المحلية والعربية، ومن أشهر الفرق الغنائية التي تقدم حفلاتها في هذه الدورة من المهرجان فرق: الحضرة، وفؤاد ومنيب، وحافظ وبستان، وأندروميدا، وجدل، وسماعي، وبهججة، وصحبة السمسمية، وهاي دام، وموجة، وجاوي، ومسا، وبراس ساوند، وفلكوريتا، وضفاير.

مكتبه الإسكندرية الاسكندرية مهرجان الصيف الدولي

