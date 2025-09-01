حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية بجميع قطاعات العاصمة

الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملات مكبرة لإزالة الإششغالات وضبط المخالفات المرورية بجميع قطاعات العاصمة

شرطة المرافق
شرطة المرافق

شنت إدارة شرطة المرافق بالقاهرة، حملات موسعة استهدفت الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف قطاعات العاصمة، وذلك في إطار خطة الوزارة للحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط بالطرق العامة.

وأسفرت الحملات عن إزالة العديد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحال التجارية والمقاهي والباعة الجائلين، إلى جانب رفع الحواجز الحديدية والاستاندات المخالفة التي تعوق الحركة المرورية وتشوّه المشهد العام.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة لمرور القاهرة جهودها المكثفة عبر حملات يومية بجميع المحاور والطرق، لرصد وضبط مختلف المخالفات المرورية، فضلًا عن تنفيذ حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين السائقين، وضبط المركبات المسببة للضوضاء (الشكمانات المعدلة).

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار تلك الحملات بشكل متواصل لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفين.

إدارة شرطة المرافق بالقاهرة إدارة شرطة المرافق شرطة المرافق بالقاهرة الإدارة العامة لمرور القاهرة مرور القاهرة

