تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الحد الأدنى والكليات المتاحة وموعد إعلان النتيجة

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، يواصل طلاب المرحلة الثالثة 2025، تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، من خلال جهاز الحاسب الشخصي للطالب، أو من خلال معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثالثة عصرا يوميا.

وأعلنت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتنسيق المرحلة الثالثة 2025، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26/8/2025، على أن يظل التسجيل متاحًا حتى اكتمال تقدم جميع الطلاب الناجحين من الدورين الأول والثاني، لتبدأ بعدها مباشرة عمليات الفرز والمراجعة وإعلان نتائج هذه المرحلة في صورة مجمعة.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث للعام الدراسي ٢٠٢٥، عبر موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــا.

وذلك عقب استلام الطلاب لشهادات النجاح من مدارسهم، ويأتي ذلك استكمالًا لإجراءات تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثالثة وفقا للآتي:

205 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام القديم).

160 درجة لطلاب الثانوية العامة (النظام الحديث).

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

ويتساءل طلاب تنسيق الثانوية العامة 2025، عن موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025، للقبول بالجامعات، خاصة وأن المرحلة ستستمر حتى انتهاء تسجيل طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة، ليتم بعدها فرز رغبات الطلاب، ثم إعلان النتائج.

وظهرت الخميس الماضي، نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025، وأوضحت مصادر بوزارة التعليم العالي أنه من المتوقع أن يستمر باب التسجيل مفتوحا خلال المرحلة الثالثة 2025 من أجل هؤلاء الطلاب، خلال هذا الأسبوع.

وأكدت المصادر أن نتيجة كل مرحلة عادة ما يتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة من إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2025 المرحلة الثالثة بنهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي

ووفق الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة العلمية جاءت كالتالي:

آثار

تربية

الآداب

كلية الثروة السمكية

فنون جميلة

حقوق

خدمة اجتماعية

الكلية التكنولوجية

آداب انتساب

حقوق انتساب

تربية رياضية

دار علوم انتساب

خدمة اجتماعية

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تربية نوعية

تربية ابتدائي

تربية طفولة

تربية فنية

سياحة وفنادق

تربية موسيقية

اقتصاد منزلي

تربية طفولة مبكرة

زراعة

علوم شعبة رياضة

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا المصايد والأسماك.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثالثة 2025 أدبي

ووفق الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة والتي أعلنتها وزارة التعليم العالي، فإن الكليات المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية جاءت كالتالي:

حقوق

تربية رياضية

اقتصاد منزلي

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية

حقوق انتساب

سياحة وفنادق

سياحة وفنادق تعليم تبادلي

تربية شعبة تربية فنية

تربية نوعية

دار العلوم

تربية طفولة

آداب

خدمة اجتماعية

تربية ابتدائي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.