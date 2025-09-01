فيرمين لوبيز يصدم تشيلسي في الساعات الأخيرة من الميركاتو

كشفت تقارير صحفية أن مسلسل مستقبل فيرمين لوبيز نجم برشلونة، انتهي بعدما حسم اللاعب الإسباني، قراره النهائي بالاستمرار مع البارسا.

جاء ذلك رغم الاهتمام الكبير من مسئولي تشيلسي بضم لوبيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد أبلغ فيرمين لوبيز، إدارة نادي برشلونة، في اليوم الأخير من الميركاتو، بأنه قرر البقاء بشكل نهائي.



وأشارت إلى أن برشلونة لم يهتم كثيرًا بقضية فيرمين من الأساس، طالما أن اللاعب لم يطلب مغادرة الفريق.

وأوضح ديكو المدير الرياضي للبارسا، في أكثر من مناسبة أن هدفه هو الحفاظ على العناصر المميزة داخل التشكيلة، وهو ما تحقق بالفعل بعد قرار اللاعب بالبقاء.

تشيلسي تقدم بعرض رسمي قيمته 40 مليون يورو لشراء لوبيز

وكان تشيلسي قد تقدم بعرض رسمي قيمته 40 مليون يورو إضافة إلى مكافآت مرتبطة بالأداء، غير أن برشلونة لم يرد على العرض، معتبرًا أن المبلغ بعيد عن القيمة السوقية للاعب، خاصة أنه ليس مطروحًا للبيع.

وكشفت الصحيفة أن اهتمام تشيلسي دفع اللاعب للتفكير في وضعه داخل برشلونة، لا سيما وأن مركزه المفضل خلف المهاجم الصريح، يضم أسماء بارزة مثل داني أولمو ورافينيا.

كما أن فرص فيرمين لوبيز في اللعب على الجناح الأيسر، تقلصت هذا الموسم بعد وصول ماركوس راشفورد.

ورغم إغراءات عرض البلوز على مستوى الراتب، لكن فيرمين قرر في النهاية، الاستمرار مع النادي الكتالوني.

