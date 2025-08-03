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رياضة

الكشف عن موقف فيرمين لوبيز من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

فيرمين لوبيز، فيتو
فيرمين لوبيز، فيتو

استقر الإسباني فيرمين لوبيز، نجم فريق برشلونة، على موقفه من فكرة الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسبما ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، مساء اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي، إكس.

مانشستر يونايتد يعرض 70 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز 

فيرمين لوبيز دخل بقوة في اهتمامات مانشستر يونايتد، وانتشرت تقارير صحفية في الساعات الماضية تربطه بالانتقال للشياطين الحمر في صفقة قياسية تبلغ قيمتها المالية نحو 70 مليون يورو، وهو رقم يعني الكثير لإدارة البارسا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

موقف فيرمين لوبيز من الانتقال إلى مانشستر يونايتد 

وأكد فابريزيو رومانو بأن فيرمين لوبيز لا يفكر في الانتقال إلى مانشستر يونايتد، ولا ينوي مغادرة برشلونة لأي فريق آخر من الأساس، ويضع كامل تركيزه على الفريق الكتالوني والظهور بحلة جيدة مع المدرب الألماني هانز فليك في الموسم الجديد.

وشدد الصحفي الإيطالي على عدم وجود أي مفاوضات فعلية من الأساس بين برشلونة ومانشستر يونايتد بخصوص ضم فيرمين لوبيز، رغم الشائعات التي تحدثت عن الأمر في الساعات القليلة الماضية.

ويرتبط فيرمين لوبيز، الذي يبلغ من العمر 22 عاما، بعقد مع إدارة برشلونة حتى يونيو 2029، ويصل سعره في سوق اللاعبين إلى 50 مليون يورو، حسب تقدير شبكة ترانسفير ماركت.

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