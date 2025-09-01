ميلان يتراجع عن صفقة مدافع ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال جو جوميز مدافع ليفربول، إلى صفوف نادي ميلان الإيطالي، تعثرت خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلان كان قد اتخذ بالفعل، جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال جوميز، من أجل تعزيز الناحية الدفاعية للفريق هذا الموسم.

وأوضح الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن ميلان كان يفضل إجراء الفحوصات الطبية في أقرب وقت ممكن، نظرا لسجل إصابات اللاعب.



وأشار إلى أن نادي ليفربول لم يتمكن من إتمام صفقة التعاقد مع مارك جويهي مدافع كريستال بالاس، ولذلك لم يسمح لجو جوميز، بالرحيل إلى إيطاليا.

واختتم دي مارزيو بأن ميلان تراجع عن صفقة جوميز بشكل رسمي، لعدم توفر الوقت الكافي لإجراء الفحوصات الطبية.

