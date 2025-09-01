الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميلان يتراجع عن صفقة مدافع ليفربول

ميلان
ميلان

كشفت تقارير صحفية أن صفقة انتقال جو جوميز مدافع ليفربول، إلى صفوف نادي ميلان الإيطالي، تعثرت خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ميلان كان قد اتخذ بالفعل، جميع التحضيرات اللازمة لاستقبال جوميز، من أجل تعزيز الناحية الدفاعية للفريق هذا الموسم.

وأوضح الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، أن ميلان كان يفضل إجراء الفحوصات الطبية في أقرب وقت ممكن، نظرا لسجل إصابات اللاعب.


وأشار إلى أن نادي ليفربول لم يتمكن من إتمام صفقة التعاقد مع مارك جويهي مدافع كريستال بالاس، ولذلك لم يسمح لجو جوميز، بالرحيل إلى إيطاليا.

واختتم دي مارزيو بأن ميلان تراجع عن صفقة جوميز بشكل رسمي، لعدم توفر الوقت الكافي لإجراء الفحوصات الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول مدافع ليفربول نادي ميلان ميلان الإيطالي جو جوميز مارك جويهي

مواد متعلقة

مهاجم إنتر ميلان بعد الخسارة أمام أودينيزي: افتقدنا الحظ

استدعاء مهاجم ليفربول لأول مرة لمنتخب فرنسا

ليفربول يحسم قمة آرسنال بهدف سوبوسلاي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي (فيديو)

ميلان يعلن ضم نكونكو بعقد طويل الأمد

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads