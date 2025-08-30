السبت 30 أغسطس 2025
ميلان يعلن ضم نكونكو بعقد طويل الأمد

نكونكو
نكونكو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم السبت، التعاقد رسميًا مع المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ووقع  الفرنسي كريستوفر نكونكو عقدًا طويلا مع ميلان يمتد حتى 30 يونيو 2030.

وذكر النادي الإيطالي على موقعه الرسمي: "وُلد نكونكو في مدينة لاني سور مارن الفرنسية في 14 نوفمبر 1997، وتدرج في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل أن يخوض أول مباراة له مع الفريق الأول في عام 2015".

وزاد ميلان: "خلال مسيرته مع النادي الباريسي، شارك نكونكو في 78 مباراة وسجل 11 هدفًا، محققًا لقبين في كأس فرنسا، وثلاثة ألقاب في السوبر الفرنسي، بالإضافة إلى لقبين في كأس الرابطة الفرنسية".


وأضاف البيان: "في صيف 2019، انتقل نكونكو إلى لايبزيج الألماني، حيث خاض 172 مباراة وسجل 70 هدفًا، وتوج بلقبين في كأس ألمانيا، كما نال جائزة هداف الدوري الألماني موسم 2022-2023".

وتابع ميلان: "في عام 2023، رحل إلى تشيلسي الإنجليزي، حيث أحرز 18 هدفًا في 62 مباراة، ونجح في التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال الصيف نفسه".


وعلى الصعيد الدولي، خاض نكونكو أول مباراة رسمية مع منتخب فرنسا في مارس 2022 بعد أن تدرج في منتخبات الفئات السنية، ويمتلك حتى الآن 14 مباراة دولية مع "الديوك" سجل خلالها هدفًا واحدًا.

وأتم بيان ميلان: "من المقرر أن يرتدي نكونكو القميص رقم 18 مع الروسونيري".

نادي ميلان الإيطالي كريستوفر نكونكو نكونكو تشيلسي تشيلسي الإنجليزي

