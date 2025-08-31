الأحد 31 أغسطس 2025
رئيس جامعة بنها يبحث تذليل عقبات تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي الجديد

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اللواء خالد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد.

رئيس جامعة بنها يبحث  تذليل عقبات تنفيذ مشروع مستشفي بنها الجامعي الجديد 


جاء بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس جامعة بنها، والدكتور أنور إسماعيل نائب رئيس مجلس شركة وادي النيل للمقاولات، والمهندس أحمد حسان مدير المشروعات بالشركة، والمهندس عصام فريد نائب مدير المشروعات بالشركة.


وأجرى رئيس جامعة بنها ومسؤولي شركة وادى النيل جولة تفقدية داخل الموقع، واستمع إلى شرح تفصيلى من مهندسي الشركة حول ما تم إنجازه حتي الآن.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجولة تأتي في إطار دفع الأعمال التنفيذية بالمشروع  وزيادة معدلات التنفيذ في الجزء الذي انتهت هيئة الآثار من العمل به نتيجة لوجود بعض العقبات التنفيذية بالمشروع لتواجد هيئة الآثار لظهور بعض الشواهد الأثرية بالموقع.


وأشار " الجيزاوي  " إلى أن الجامعة حريصة على دعم الاستثمارات في مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى والتي تقام على أرض المحافظة من أجل تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد
يذكر أن مشروع مستشفى بنها الجامعي الجديد يقام على مساحة 9042 مترًا مسطحًا، ويتكون من بدرومين، و7 أدوار متكررة، ومن المقرر أن يضم المستشفى قسم الطوارئ، وقسم العيادات، وقسمًا للمعامل، وقسمًا للعمليات،وقسمًا للأشعة، بالإضافة إلى العناية المركزة.


كما يضم المستشفى قسم عناية مُركزة للمُبتسرين، وجراحة النساء والولادة، وقسم عناية مركزة للقلب، وقسم القسطرة، وقسم وحدة إقامة نساء، وقسم عناية مركز للمخ والأعصاب، وقسم جراحة المناظير، ووحدة إقامة القلب  ووحدة إقامة أطفال،ووحدة عناية مركز أطفال و16 وحدة إقامة جراحة الحروق، وجراحة حروق وعلاج طبيعي، ويضم المستشفى أيضًا وحدة علاج كيميائي، والعديد من وحدات الإقامة المتنوعة.

