الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة بدون ترخيص في الدقهلية (صور)

التحفظ علي جرار يلقي
التحفظ علي جرار يلقي مخلفات الهدم بالطريق العام بالمنصورة

نجحت الأجهزة التنفيذية برئاسة حسن غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية في ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة بدون ترخيص من السلطة المختصة وإلقائها بالطريق العام.

إعادة الانضباط لشوارع الدقهلية 

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن التصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين.

ضبط جرار زراعي بمقطورة محملة بمخلفات البناء بشارع الجلاء 

وفي هذا الشأن تابع  محمد أميـــن الدمـــرداش رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الإثنين مع أحمد عرفة نائب رئيس حي غرب المنصورة، وطاقم العمل المشكل من  وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد نشأت من الإشغالات، بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة برئاسة الحي، ما تم من أعمال ضبط جرار زراعي بمقطورة محملة بمخلفات البناء بمنطقة شارع الجلاء، وعلى الفور تم مطاردته وإيقافة والتحفظ عليه.

عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وإلقاء المخلفات بالطريق العام

وتبين  عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء وإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لاتخاذ الإجراءات القانونية  تنفيذا للقانون والتعليمات وتوجيهات معالي الوزير المحافظ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة التنفيذية الشوارع والميادين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المنصورة اليوم اللواء طارق مرزو رئيس حي غرب المنصورة شوارع الدقهلية حي غرب المنصورة محافظ الدقهلية مسئول الاشغالات

مواد متعلقة

انطلاق معسكر المنتخب اليوم استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو.. غيابات بالجملة في القائمة.. استاد السلام يستضيف تدريبات الفراعنة.. وموعد انضمام صلاح ومرموش

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

إعلام عبري: عناصر حماس يرممون أنفاق القتال في مناطق ينشط فيها الجيش الإسرائيلي

حكاية شاب فقد والديه في سن مبكرة ولقي مصرعه أسفل عجلات قطار بقليوب

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

تجديد حبس البلوجرز سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي وعلياء قمرون

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

في أول أيام تطبيق قانون العمل الجديد، هل يحق للعامل الحصول على إجازة للدراسة والامتحانات؟

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

عهد جديد للعاملين بالقطاع الخاص.. ما تريد معرفته عن قانون العمل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads