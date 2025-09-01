ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة بدون ترخيص في الدقهلية (صور)

نجحت الأجهزة التنفيذية برئاسة حسن غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية في ضبط جرار بمقطورة محمل بالمخلفات الصلبة بدون ترخيص من السلطة المختصة وإلقائها بالطريق العام.

إعادة الانضباط لشوارع الدقهلية

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن التصدي بكل الحزم لكافة أشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، بهدف إعادة الانضباط لشوارع المحافظة، وعدم السماح بوجود التعديات في الشوارع والميادين.

ضبط جرار زراعي بمقطورة محملة بمخلفات البناء بشارع الجلاء

وفي هذا الشأن تابع محمد أميـــن الدمـــرداش رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الإثنين مع أحمد عرفة نائب رئيس حي غرب المنصورة، وطاقم العمل المشكل من وليد عبادة مسئول الإشغالات، وأحمد نشأت من الإشغالات، بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة برئاسة الحي، ما تم من أعمال ضبط جرار زراعي بمقطورة محملة بمخلفات البناء بمنطقة شارع الجلاء، وعلى الفور تم مطاردته وإيقافة والتحفظ عليه.

عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وإلقاء المخلفات بالطريق العام

وتبين عدم وجود تصريح من السلطة المختصة وقيام الجرار بجلب مخالفات بناء وإلقائها بالطريق العام، وتم تحرير مذكرة بالواقعة والتحفظ على الجرار لاتخاذ الإجراءات القانونية تنفيذا للقانون والتعليمات وتوجيهات معالي الوزير المحافظ.

