محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمجزر المنصورة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، مجزر المنصورة بقرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمترددين على المجزر.

إجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات والآلات

وخلال جولته، وجّه " المحافظ " الشركة المنفذة والمسؤولة عن تشغيل المجزر بضرورة إجراء الصيانة الدورية لكافة المعدات والآلات، بما في ذلك طلمبات رفع الدم، لضمان كفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير الصحية المتبعة.

متابعة دورية للمجزر للتأكد من سير العمل وفق الاشتراطات الصحية

وكلف اللواء "مرزوق" مدير مديرية الطب البيطري بمتابعة دورية للمجزر للتأكد من سير العمل وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة، ولضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وخلال الجولة التقى "المحافظ" بعدد من الجزارين والمترددين على المجزر، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة داخل المجزر، حيث أعربوا عن رضاهم الكامل عن مستوى الأداء وجودة الخدمات، وأكدوا على أن الجولة الميدانية للمحافظ تعكس اهتمامه بتحسين المنظومة.

رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمجزر

وفي إطار تحسين البيئة المحيطة، قام "مرزوق" باستدعاء رئيس مركز ومدينة طلخا، وكلفه برفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمجزر، والعمل على توفير بيئة مناسبة وآمنة للمترددين على المجزر، ووجه بشن حملة نظافة مكبرة بنطاق القرية بالكامل، ورفع أي تراكمات للقمامة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

المحافظة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة المجازر

وأكد "المحافظ" أن المحافظة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة المجازر، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان سلامة الغذاء، وحماية صحة المواطنين، وتقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية.

