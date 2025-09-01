الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف نادي مصطفى محمد، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

مصطفي محمد
مصطفي محمد

ترتيب الدوري الفرنسي، تقاسم باريس سان جيرمان وليون صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل فترة التوقف الدولي ولكل منهما 9 نقاط.

وشهدت الجولة الثالثة من "الليج وان" فوز لانس على بريست 3-1، وليل على لوريان 7-1، ونانت على أوكسير 1-0، وباريس سان جيرمان على تولوز 6-3، وتعادل أنجيه مع رين 1-1، وفوز باريس إف سي على ميتز 3-2، ولوهافر على نيس 3-1، وموناكو على ستراسبورج 3-2، وليون على مارسيليا 1-0.

 

وقاد مصطفي محمد نانت لتحقيق أول فوز بالدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري علي حساب أوكسير 1-0 بعد الخسارة في أول جولتين.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة 

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط
2- ليون 9 نقاط
3- ليل 7 نقاط
4- موناكو 6 نقاط
5- لانس 6 نقاط
6- ستراسبورج 6 نقاط
7- تولوز 6 نقاط
8- أنجييه 4 نقاط
9- رين 4 نقاط
10- مارسيليا 3 نقاط
11- لوهافر 3 نقاط
12- نيس 3 نقاط
13- نانت 3 نقاط
14- أوكسير 3 نقاط
15- باريس إف سي 3 نقاط
16- لوريان 3 نقاط
17- بريست نقطة واحدة
18- ميتز بدون نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025 -2026


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الفرنسي ترتيب الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان نانت ليل موناكو مارسيليا

مواد متعلقة

مهرجان أهداف، باريس سان جيرمان يمطر شباك تولوز بسداسية في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي على حساب أوكسير

باريس سان جيرمان يرغب في ضم نجم بايرن ميونخ

كيفن تراب يعود للظهور مجددا بالدوري الفرنسي بعد تجربة سان جيرمان

الأكثر قراءة

أول تعليق من الزمالك على مشاجرة ليلة السقوط أمام دجلة

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

عباس شراقي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

بعد تهريب 600 قطعة أثرية، حكم أمريكي بالسجن على طبيب مصري

مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

أسعار تذاكر مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

معك المال والسلطة ولاتزال وغدًا، رسالة قوية من باسم يوسف لـ إيلون ماسك لكراهيته للعرب

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

ارتفاع الصديقة والكيت والكنت، أسعار المانجو اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025

المزيد

انفوجراف

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم عن نظامي البكالوريا والثانوية العامة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة التاسعة)، رسول الله كان أشجع الناس

مع بداية شهر سبتمبر، دعاء دخول أول الشهر الجديد

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads