موقف نادي مصطفى محمد، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

ترتيب الدوري الفرنسي، تقاسم باريس سان جيرمان وليون صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء الجولة الثالثة وقبل فترة التوقف الدولي ولكل منهما 9 نقاط.

وشهدت الجولة الثالثة من "الليج وان" فوز لانس على بريست 3-1، وليل على لوريان 7-1، ونانت على أوكسير 1-0، وباريس سان جيرمان على تولوز 6-3، وتعادل أنجيه مع رين 1-1، وفوز باريس إف سي على ميتز 3-2، ولوهافر على نيس 3-1، وموناكو على ستراسبورج 3-2، وليون على مارسيليا 1-0.

وقاد مصطفي محمد نانت لتحقيق أول فوز بالدوري الفرنسي خلال الموسم الجاري علي حساب أوكسير 1-0 بعد الخسارة في أول جولتين.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الثالثة

1- باريس سان جيرمان 9 نقاط

2- ليون 9 نقاط

3- ليل 7 نقاط

4- موناكو 6 نقاط

5- لانس 6 نقاط

6- ستراسبورج 6 نقاط

7- تولوز 6 نقاط

8- أنجييه 4 نقاط

9- رين 4 نقاط

10- مارسيليا 3 نقاط

11- لوهافر 3 نقاط

12- نيس 3 نقاط

13- نانت 3 نقاط

14- أوكسير 3 نقاط

15- باريس إف سي 3 نقاط

16- لوريان 3 نقاط

17- بريست نقطة واحدة

18- ميتز بدون نقاط

جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2025 -2026





