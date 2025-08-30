السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

الاستعداد للعام الدراسي
الاستعداد للعام الدراسي الجديد بكفرالشيخ

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد،  بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار متابعة الاستعدادات الجادة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر أن يبدأ في العشرين من سبتمبر القادم.

جاء ذلك بحضور محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، وهالة النواصرة مدير عام الشؤون التنفيذية، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورشدي عبد العزيز مدير إدارة التعليم الابتدائي، وأحمد أبو الفتوح مدير إدارة التعليم الإعدادي، ومديري ووكلاء  الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة إنهاء الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فى ضوء،التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدورى رقم ١٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسى وسير العملية التعليمية، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول.

كما وجه من الإنتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس الإنتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة فى التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشئون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسى بشكل فعلى من اليوم الأول. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد 2025 2026 دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ

مواد متعلقة

ننشر استعدادات تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads