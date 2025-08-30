وكيل تعليم كفر الشيخ يناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار متابعة الاستعدادات الجادة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2025/2026، والمقرر أن يبدأ في العشرين من سبتمبر القادم.

جاء ذلك بحضور محمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وغادة النحاس مدير عام التعليم العام، وهالة النواصرة مدير عام الشؤون التنفيذية، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ورشدي عبد العزيز مدير إدارة التعليم الابتدائي، وأحمد أبو الفتوح مدير إدارة التعليم الإعدادي، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع بضرورة إنهاء الاستعدادات للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥، فى ضوء،التوجيهات والإجراءات الواردة بالكتاب الدورى رقم ١٧ بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤ بما يضمن بداية جادة ومنظمة للعملية التعليمية، وذلك من خلال التأكيد على الانضباط المدرسى وسير العملية التعليمية، وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب أولا بأول.

كما وجه من الإنتهاء من إجراءات الصيانة البسيطة، وفيما يتعلق بأعضاء هيئة التدريس الإنتهاء من توزيع المهام والأدوار وحصر العجز والزيادة فى التخصصات المختلفة واتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة طبقا للتعليمات الواردة من الإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة المركزية لشئون المعلمين لسد العجز بما يضمن بداية العام الدراسى بشكل فعلى من اليوم الأول.

