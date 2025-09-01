الإثنين 01 سبتمبر 2025
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء

تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من ضبط طرفي مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في محافظة الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 6 عاطلين (لأحدهم معلومات جنائية) وطرف ثان مكون من 5 أشخاص (لإثنين منهم معلومات جنائية)، بسبب خلافات بينهما، وتبادل الطرفان الضرب مستخدمين أسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابة أحدهم بجرح قطعي في الرأس وآخر بالذراع الأيمن، وتلفيات بسيارة ملاكي تصادف وقوفها بمحل البلاغ.

تم ضبط الطرفين وبحوزتهما الأسلحة البيضاء المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

