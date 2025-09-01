الأمن يكشف ملابسات فيديو قيادة سيارة أجرة تحت تأثير المخدر فى البحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر أحد الركاب من سائق سيارة أجرة بدعوى قيادته للسيارة تحت تأثير المواد المخدرة وحدوث مشادة كلامية بينهما بالبحيرة..

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد السيارة محل الواقعة (منتهية التراخيص) وضبط قائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور، وتبين أنه لا يحمل رخصة قيادة.



وبمواجهته أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المبلغ لخلاف على قيمة الأجرة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

