رئيس الوزراء اللبناني يزور المتحف المصري الكبير

استقبل المتحف المصري الكبير، نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، يرافقه كل من غسان سلامة وزير الثقافة، وچوزيف صدي وزير الطاقة والمياه، والوفد المرافق لهم، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الوفد إلى مصر.

زيارة رئيس الوزراء اللبناني إلى المتحف المصري الكبير

وكان في استقبال الضيوف الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لـ هيئة المتحف المصري الكبير، حيث اصطحبهم في جولة تعريفية شملت الساحة الخارجية والبهو الرئيسي والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الرئيسية التي يبلغ عددها 12 قاعة، والتي تسرد فصولًا متكاملة من تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بدايات الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

وخلال الجولة قدمت سعاد محمد من إدارة العلاقات العامة والمراسم، شرحًا وافيًا حول ما يضمه المتحف من أقسام متنوعة ومقتنيات أثرية نادرة، أبرزت من خلالها تنوع سيناريو العرض المتحفي وتميزه في إبراز عظمة الحضارة المصرية.



وفي ختام الزيارة، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وأعضاء الوفد المرافق عن إعجابهم الشديد بما شاهدوه داخل المتحف، مثمنين الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة المتحف المصري الكبير في الحفاظ على هذا الصرح الحضاري الفريد، ومشيدين بروعة العرض المتحفي وقيمته الثقافية العالمية

