وزير العدل يشهد مراسم حلف اليمين القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد

أدى الأعضاء الجدد لهيئة قضايا الدولة اليمين القانونية أمام وزير العدل المستشار عدنان فنجري، في احتفالية شهدها المستشار حسين مدكور رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك بقاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن يؤدي الأعضاء الجدد اليمين القانونية، لتختتم الفعاليات بالتقاط صورة تذكارية جمعت وزير العدل ورئيس الهيئة مع الأعضاء الجدد وقيادات الوزارة.

وخلال كلمته، استشهد وزير العدل بالآية القرآنية: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، مؤكدًا أن رسالة القضاء تكليف إلهي ومسؤولية وطنية. وهنأ الأعضاء الجدد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهم، قائلًا: "أهنئكم وأشفق عليكم"، في إشارة إلى جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ووجّه الوزير نصيحتين للأعضاء الجدد: الأولى الالتزام بالقيم والمبادئ التي تليق بولاية القضاء، والثانية الاجتهاد في تحصيل العلم والخبرات منذ أول يوم عمل وحتى نهايته، باعتبار أن مهامهم تتعلق بالحفاظ على أموال الدولة وحقوقها. واستشهد بتجربة شخصية له عندما كان رئيسًا لمحكمة القيم، مشيدًا بكفاءة إحدى عضوات الهيئة في الدفاع عن حقوق الدولة، بما يعكس المستوى المهني الرفيع لأعضائها.

من جانبه، أكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، أن الانضمام للهيئة ليس مجرد وظيفة، بل هو أمانة ومسؤولية، مشددًا على أن اليمين الذي أداه الأعضاء الجدد يمثل "عهدًا وميثاقًا بينكم وبين الله، ثم الشعب والبلاد".

وأضاف مدكور: "أنتم اليوم تنضمون إلى سفينة العدل، لتصبحوا حراسًا للقانون وفرسانًا للحرية، ورسالتكم الصدق في القول، والإخلاص في العمل، والشفافية في التصرف".

ومن المقرر أن تشهد وزارة العدل غدًا الثلاثاء، احتفالية مماثلة لحلف اليمين الخاصة بأعضاء هيئة النيابة الإدارية الجدد، وذلك في قاعة الاحتفالات نفسها، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

