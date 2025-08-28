وزير العدل يتفقد أعمال إنشاء محكمة أسرة البساتين ودار السلام

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مبنى محكمة أسرة البساتين ودار السلام، ورفع كفاءة مبنى محكمة أسرة المعادي وحلوان بوادي حوف، وقد رافق خلال الزيارة عدد من قيادات الوزارة.

حيث تفقد وزير العدل المبنيين بالكامل، وما تم من أعمال إنشاء ورفع الكفاءة، واطمأن على سير الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني المقرر، مؤكدًا أهمية إنجاز المشروع في المواعيد المحددة بما يضمن تهيئة بيئة مناسبة لأداء العمل القضائي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقد كلف المختصين بضرورة إنجاز كافة الأعمال والتشطيبات بمبنى محكمة الأسرة قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري تمهيدًا لعقد الجلسات به في بداية العام القضائي في شهر أكتوبر القادم.

وخلال الجولة التفقدية استمع وزير العدل إلى شرح مفصل عن مكونات كل مبنى والذي يتكون من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، ويضم قاعات الجلسات، وغرف المداولة، ومقرات السادة أعضاء النيابة العامة، والمكتب الأمامي، واستراحة السادة المحامين، وقد روعي فيهما استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية التي تسهل عمل القضاة والمتقاضين.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية هذه الأعمال في تعزيز كفاءة العمل القضائي، وتوفير بيئة عمل وتيسير تقديم الخدمات للمتقاضين، مضيفًا أن أعمال الإنشاء ورفع الكفاءة تأتي في إطار خطة وزارة العدل في تطوير وتحديث دور العدالة بما يواكب الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة ويحقق العدالة الناجزة التي ينشدها المواطن.

جدير بالذكر أن محكمة أسرة البساتين ودار السلام سيتم نقلها من مقرها الحالي بمبنى زنانيري إلى المبنى الجديد على أن يتم العمل بها ابتداءً من العام القضائي الجديد شهر أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.