رسميًا، بدء تطبيق قانون العمل الجديد اليوم

تبدأ اليوم الإثنين الدولة المصرية في تطبيق قانون العمل الجديد حيث تم إعداد القانون بتشاور كامل مع جميع الأطراف المعنية، من أصحاب الأعمال، والعمال، والخبراء القانونيين، مضيفًا أن النهج نفسه تم اتباعه في إعداد القرارات التنفيذية، حيث أُجري حوار مجتمعي موسّع بشأنها.

وأعلن محمد جبران وزير العمل، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتشاور الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وفي تصريحات خاصة لموقع “فيتو”، قال وزير العمل محمد جبران إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وبالتحديد خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.

وأشار إلى أن القرارات الوزارية تضم حوالي 87 قرارا وزاريا مكملا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي سيتم البدء في تطبيقه خلال شهر سبتمبر من بينهم 15 قرارا لرئيس مجلس الوزراء و68 قرارا لوزير العمل و3 قرارات لوزير العدل وقرار لوزير الصحة.

