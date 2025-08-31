اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالأردن على مهنة عمال مطبعة (صور)

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد، عن استمرار الاختبارات، للمتقدمين على فرص عمل أعلنت عنها "الوزارة" مؤخرا، للعمل بالأردن، في مهنة عمال مطبعة.

وقال الوزير أن هذه الفرص الجديدة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لفتح أسواق عمل للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،ف والادارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص الجديدة برواتب مجزية، وحوافز،ومزايا اجتماعية وصحية...

