مستشارة الإمام الطيب لشئون الوافدين: عرض أولي لوثيقة مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية

عقدت لجنة "إعداد مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية"، برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ورئيسة مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، اجتماعًا لاستعراض العرض الأولي لوثيقة المؤشر.

إعداد مؤشر الأزهر العالمي للغة العربية

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المعايير الرئيسة للمؤشر، والمؤشرات التفصيلية، إضافة إلى تحديد النسب المئوية والوزن النسبي لكل معيار، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لإطلاق المشروع في صورته المتكاملة.



وأكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن هذا التطور يمثل خطوة جوهرية في مسار إعداد المؤشر، والذي يُعد مشروعًا استراتيجيًا للأزهر الشريف في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها عالميًا، مشيرة إلى أن العمل يجري وفق خطة مدروسة لضمان خروج المؤشر بالصورة التي تليق بدور الأزهر الريادي.

دعم المؤسسات التعليمية والباحثين والمهتمين باللغة العربية

كما استعرضت اللجنة آليات المتابعة والتقييم المستقبلية، بما يضمن استدامة المؤشر وتحقيق أهدافه في دعم المؤسسات التعليمية والباحثين والمهتمين باللغة العربية محليًا ودوليًا.



حضر اللقاء كل من: د. خالد عرفان العميد السابق لكلية التربية بنين بجامعة الأزهر، ود. عطية السيد وكيل كلية التربية بنين للدراسات العليا بجامعة الأزهر، ود. شهيدة مرعي نائب رئيس المركز، ود. محمد ماجد خشبة الاستشاري في البحث والتطوير، والدكتور أيمن الدسوقي، خبير التخطيط الاستراتيجي وبناء المعرفة، والدكتورة ريم أحمد عبدالعظيم أستاذ بكلية البنات بجامعة عين شمس، والدكتور إبراهيم سيد أستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد السيد وحيد العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس، وأحمد عبدالعليم مسئول وحدة التخطيط والمتابعة بالمركز.

