أخبار مصر

بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية بحضور رئيس جمهورية تتارستان

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية
وقع الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية بحضور رئيس جمهورية تتارستان، ووزير التعليم العالي بالحكومة الروسية الفيدرالية.

أكَّد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على مد يد العون لجميع المؤسسات التعليمية التي تعني بالدراسات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم؛ انطلاقًا من مسئولية جامعة الأزهر بتاريخها العريق الذي يزيد عن الألف عام في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وأكاديمية بلغار الإسلامية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف للشئون العلمية والأكاديمية، والدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا، والدكتور عمرو بسيوني، عضو مركز التميز الدولي والمنسق بين جامعة الأزهر والجامعات الروسية.

