الإثنين 01 سبتمبر 2025
مصدر بالأهلي: هذا المدرب هو الأقرب لخلافة ريبيرو

ريبيرو مع عماد النحاس
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن عماد النحاس الأقرب لخلافة خوسيه ريبيرو بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي جديد. 

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء امس الأول السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة 


ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى في التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

