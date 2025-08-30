أرقام مذهلة قبل مواجهة الغد، محمد صلاح "زائر ثقيل" لشباك آرسنال

يستعد ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة آرسنال غدًا الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام صلاح ضد آرسنال

وتظهر أرقام محمد صلاح أمام "المدفعجية" تفوقا كبيرا حيث خاض 16 مباراة ضد آرسنال خلال مسيرته مع ليفربول وتشيلسي في البريميرليج سجل خلالها 11 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.

هذه الأرقام تعكس قدرة صلاح الاستثنائية على التأثير في المباريات الكبرى، مما يجعله خطرًا دائمًا على دفاع أرسنال.

محمد صلاح، الذي يُعد أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، سجل أهدافه بطرق متنوعة، سواء من تسديدات بعيدة أو ركلات جزاء أو انفرادات، مما يبرز تنوع مهاراته الهجومية. كما أن تمريراته الحاسمة أسهمت في خلق فرص حاسمة لزملائه.

ومع اقتراب المواجهة المرتقبة، يتطلع عشاق ليفربول إلى تألق صلاح مجددًا، خاصة أن أرسنال يمتلك دفاعًا قويًا بقيادة لاعبين مثل ويليام ساليبا. هذا اللقاء يُعد اختبارًا مهمًا لصلاح لتعزيز أرقامه المميزة أمام أرسنال، وسط توقعات بمباراة مثيرة في صراع صدارة الدوري.

