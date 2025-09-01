الإثنين 01 سبتمبر 2025
اعتقال المشتبه به في اغتيال رئيس برلمان أوكرانيا السابق

الشرطة الأوكرانية،
الشرطة الأوكرانية، فيتو

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، اعتقال مشتبه به في عملية إطلاق النار على رئيس البرلمان السابق أندري باروبي التي أدت إلى مقتله.


وقتل باروبي، وهو شخصية بارزة في الحركات الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا في البلاد عامي 2004 و2014، بالرصاص، في مدينة لفيف غربي البلاد، السبت.

وقال زيلينسكي إن وزير الشؤون الداخلية إيجور كليمنكو ورئيس جهاز الأمن فاسيل ماليوك أبلغاه بعملية التوقيف.

وأضاف على منصات التواصل الاجتماعي: "إجراءات التحقيق اللازمة ما زالت جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع والمنسق".

وكتب في منشور لاحق بعد تحدثه مع المدعي العام رسلان كرافتشنكو: "أدلى المشتبه به بشهادة أولية. التحقيق جار حاليا لمعرفة ملابسات جريمة القتل هذه".

وقال كليمنكو على منصة "تليجرام"، إن عشرات الشرطيين وعناصر الأمن شاركوا في عملية توقيف المشتبه به الذي قبض عليه في منطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا.

وأضاف: "لن تقدَّم الكثير من التفاصيل في الوقت الحالي. سأقول فقط إن الجريمة تم الإعداد لها بعناية: تمت دراسة جدول تحركات القتيل، وتحديد الطريق، والتفكير في خطة الهروب".

