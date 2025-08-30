السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

اغتيال الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندريه باروبي

الشرطة الأوكرانية،
الشرطة الأوكرانية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، بمقتل الأمين السابق لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني والرئيس السابق للبرلمان أندريه باروبي على يد مسلح في مدينة لفوف غرب أوكرانيا.

الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندريه باروبي

وكتبت قناة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية على "تلجرام":"أفادت الشرطة الأوكرانية بأن شخصية عامة وسياسية قتلت في لفوف، نحن نتحدث عن أندريه باروبي".

من جانبها، أفادت الشرطة الأوكرانية، بوقت سابق اليوم، بمقتل شخصية عامة سياسية معروفة بإطلاق للنار عليه في مدينة لفوف.

 

معروف بكراهية روسيا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، كان باروبي يشغل منصب أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في مايو عام 2014، وعرف عنه كراهيته لـ روسيا.

