محافظ الدقهلية يقود حملات مرورية ورفع إشغالات ونظافة مكبرة بشارع الجلاء بالمنصورة

قاد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حملة مكبرة بشارع الجلاء بمدينة المنصورة شملت حملات مرورية، ورفع إشغالات، وأعمال نظافة شاملة، وذلك بهدف إعادة الانضباط للشارع وتحسين المظهر الحضاري بما يليق بأبناء مدينة المنصورة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود محمود النمر مساعد مدير أمن الدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، والعميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، وشرطة المرافق.

وخلال الحملة، شدّد "مرزوق" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة ضد سائقي التاكسي غير الملتزمين بالبنديرة المقررة أو بتشغيل العداد، مشيرًا إلى أن بداية بنديرة العداد هي 9 جنيهات فقط، مؤكدًا: "على المواطن أن يتأكد من تشغيل العداد قبل تحرك السيارة، وإذا طلب السائق أكثر من القيمة المسجلة بالعداد يتم الإبلاغ عنه فورًا".

خدمات أمنية ومرورية ومرافق على مدار اليوم

كما وجّه " المحافظ " بضرورة تواجد خدمات أمنية ومرورية ومرافق على مدار اليوم داخل شارع الجلاء لمتابعة الالتزام، واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي مخالفات مرورية أو إشغالات تعيق الحركة.

الشارع ملك المواطنين وليس للبيع أو التعدي عليه

وفي سياق متصل، وجّه "مرزوق" رئيس حي غرب المنصورة بإلزام أصحاب المحلات التجارية بالنظافة أمام محلاتهم، ووضع صناديق قمامة، وعدم التعدي على الأرصفة أو الشارع، مشددًا: "الشارع ملك المواطنين وليس للبيع أو التعدي عليه"، كما أمر بتحرير محاضر مخالفة وغرامات فورية للمحلات غير الملتزمة.

رفع جميع الإشغالات من شارع الجلاء بشكل دوري

كما كلف " المحافظ " رئيس حي غرب بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات من شارع الجلاء بشكل دوري، مع إلزام الباعة الجائلين بالوقوف في الشوارع الجانبية فقط بما لا يعيق الحركة المرورية أو يشوّه المظهر العام.

ووجّه اللواء " مرزوق " مدير إدارة المرور برفع جميع السيارات المتروكة لفترات طويلة والمخالفة، مشددًا على أن ركن السيارات في الشارع سيكون صفًا واحدًا موازيًا للرصيف فقط، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على النظام والانضباط.

خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري بجميع شوارع المنصورة

وأكد " محافظ الدقهلية " أن ما يجري في شارع الجلاء هو بداية لخطة شاملة لإعادة الانضباط المروري بجميع شوارع مدينة المنصورة، موضحًا أن الحملات المكثفة ستستمر يوميًا بالتعاون بين المرور والمرافق والأحياء، بهدف تحقيق السيولة المرورية، ورفع الإشغالات، وتحسين النظافة العامة، ليصبح الشارع نموذجًا حضاريًا يليق بمكانة عاصمة الدقهلية.

وتؤكد المحافظة تواصلها مع السادة المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية بالشبكة الوطنية بالمحافظة، لتلقي أي شكاوى من سيارات التاكسي أو السرفيس مرفقة برقم السيارة على الأرقام التالية:

0502316644 - 0502314880 - 0502327792 من الهاتف الأرضي أو المحمول، وكذلك على رقم 114 من الهاتف الأرضي.

