كلية طب قصر العيني تستقبل فريق المتابعة للشركة المانحة لاعتماد الأيزو

استقبلت كلية طب قصر العيني صباح اليوم فريق شركة QME المانحة لشهادات الاعتماد الدولي ISO9001/2015 لنظام إدارة الجودة وISO21001/2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار زيارة دورية لمراجعة استمرارية تطبيق معايير الجودة الدولية بالكلية، بعد حصولها على الاعتماد لأول مرة عام 2021 وتجديده في 2024. وقد جرى الاستقبال برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات٠

متابعة لتطبيق الجودة بقصر العيني

وخلال اللقاء قدّم الدكتور حسام صلاح عرضًا موسعًا بعنوان «قصر العيني بين التطوير المؤسسي والحوكمة»، استعرض فيه جهود الكلية في تحديث بنيتها الأكاديمية والإدارية، موضحًا المعنى المؤسسي للحوكمة وأهميتها في ترسيخ مبادئ الشفافية وكفاءة الإدارة، وربطها بالتطوير والرقمنة والاتفاقيات الدولية.

استدامة تطبيق المواصفات الدولية بقصر العيني

كما أكد حرص الكلية على استدامة تطبيق المواصفات الدولية داخل الأقسام العلمية والإكلينيكية (10 أقسام أساسية و10 أقسام إكلينيكية)، مع السعي لتعزيز التصنيفات العالمية من خلال التكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي.

متابعة لتطبيق الجودة بقصر العيني

شهد اللقاء حضور الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت خورشيد مدير وحدة الجودة، وناهد عبد الستار أمين عام الكلية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية التي شاركت في مناقشات الزيارة وتقييم الأداء.

