الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كلية طب قصر العيني تستقبل فريق المتابعة للشركة المانحة لاعتماد الأيزو

زيارة الشركة المانحة
زيارة الشركة المانحة للجودة بقصر العيني

استقبلت كلية طب قصر العيني صباح اليوم فريق شركة QME المانحة لشهادات الاعتماد الدولي ISO9001/2015 لنظام إدارة الجودة وISO21001/2018 لنظام إدارة المؤسسات التعليمية، وذلك في إطار زيارة دورية لمراجعة استمرارية تطبيق معايير الجودة الدولية بالكلية، بعد حصولها على الاعتماد لأول مرة عام 2021 وتجديده في 2024. وقد جرى الاستقبال برئاسة  الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات٠

متابعة لتطبيق الجودة بقصر العيني
متابعة لتطبيق الجودة بقصر العيني

وخلال اللقاء قدّم الدكتور حسام صلاح عرضًا موسعًا بعنوان «قصر العيني بين التطوير المؤسسي والحوكمة»، استعرض فيه جهود الكلية في تحديث بنيتها الأكاديمية والإدارية، موضحًا المعنى المؤسسي للحوكمة وأهميتها في ترسيخ مبادئ الشفافية وكفاءة الإدارة، وربطها بالتطوير والرقمنة والاتفاقيات الدولية.

استدامة تطبيق المواصفات الدولية بقصر العيني 

 كما أكد حرص الكلية على استدامة تطبيق المواصفات الدولية داخل الأقسام العلمية والإكلينيكية (10 أقسام أساسية و10 أقسام إكلينيكية)، مع السعي لتعزيز التصنيفات العالمية من خلال التكامل بين التعليم والتدريب والبحث العلمي.

متابعة لتطبيق الجودة بقصر العيني
متابعة لتطبيق الجودة بقصر العيني

شهد اللقاء حضور الدكتور عبد المجيد قاسم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمر عزام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان مبارك وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ميرفت خورشيد مدير وحدة الجودة، وناهد عبد الستار أمين عام الكلية، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية التي شاركت في مناقشات الزيارة وتقييم الأداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قصر العيني طب قصر العيني كلية طب قصر العينى شركة QME ادارة الجودة

مواد متعلقة

ابتكار تقنية جديدة للكشف المبكر عن تصلب الشرايين لدى الأطفال بطب قصر العيني

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج برنامج منح الماجستير والدكتوراه "خطوة بخطوة"

رئيس جامعة المنصورة يُعلن تجديد شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

العمل الليلي وإجازة الوضع، جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads