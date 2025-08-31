الإثنين 01 سبتمبر 2025
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف على مدينة غزة

استشهاد صحفية بقطاع
استشهاد صحفية بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، باستشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتفاع عدد شهداء الصحفيين إلى 245 بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز. 

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

 

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 245 

 في سياق متصل، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إنه يجب حماية الصحفيين والمستشفيات والأطباء في قطاع غزة

 

استشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بغزة

وأفادت تقارير إخبارية، باستشهاد 4 صحفيين في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في غزة.   

