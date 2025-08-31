القناة 13 الإسرائيلية: ضغوط متزايدة على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل اقتحام غزة

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الضغوط السياسية والأمنية تتصاعد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفعه نحو بحث صفقة تبادل أسرى قبل اتخاذ قرار باقتحام مدينة غزة.

تزايد الأصوات داخل إسرائيل

وأشارت القناة إلى أن أصواتًا داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عائلات المحتجزين، تضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسريع التوصل إلى اتفاق.

مخاوف من تعقيد العملية العسكرية

مصادر إسرائيلية حذرت من أن الدخول البري إلى غزة دون التوصل إلى صفقة قد يُعقّد فرص استعادة المحتجزين، ويُعرّض حياتهم لمخاطر أكبر.

نتنياهو بين المتطرفين والضغوط الشعبية

نتنياهو يواجه معضلة داخلية بين ضغوط اليمين المتشدد الرافض لأي تنازلات، وبين المطالب الشعبية والإنسانية المتزايدة لإتمام صفقة قبل التصعيد.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف: إن الحكومة الإسرائيلية تسلك طريقًا خطيرًا في إدارة معركتها داخل غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات خاضعًا بالكامل لتأثير قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسهم الوزير بتسلئيل سموتريتش.

زيف اعتبر أن "نتنياهو لم يعد قادرًا على اتخاذ قرارات متوازنة"، مؤكدًا أن سياسات سموتريتش وحلفائه أصبحت المحرك الأساسي للسياسات الإسرائيلية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.