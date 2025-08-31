الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القناة 13 الإسرائيلية: ضغوط متزايدة على نتنياهو لبحث صفقة تبادل قبل اقتحام غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الضغوط السياسية والأمنية تتصاعد على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفعه نحو بحث صفقة تبادل أسرى قبل اتخاذ قرار باقتحام مدينة غزة.

تزايد الأصوات داخل إسرائيل

وأشارت القناة إلى أن أصواتًا داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى عائلات المحتجزين، تضغط على الحكومة الإسرائيلية لتسريع التوصل إلى اتفاق.

مخاوف من تعقيد العملية العسكرية

مصادر إسرائيلية حذرت من أن الدخول البري إلى غزة دون التوصل إلى صفقة قد يُعقّد فرص استعادة المحتجزين، ويُعرّض حياتهم لمخاطر أكبر.

نتنياهو بين المتطرفين والضغوط الشعبية

نتنياهو يواجه معضلة داخلية بين ضغوط اليمين المتشدد الرافض لأي تنازلات، وبين المطالب الشعبية والإنسانية المتزايدة لإتمام صفقة قبل التصعيد.

وقال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يسرائيل زيف: إن الحكومة الإسرائيلية تسلك طريقًا خطيرًا في إدارة معركتها داخل غزة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بات خاضعًا بالكامل لتأثير قوى اليمين المتطرف، وعلى رأسهم الوزير بتسلئيل سموتريتش.

زيف اعتبر أن "نتنياهو لم يعد قادرًا على اتخاذ قرارات متوازنة"، مؤكدًا أن سياسات سموتريتش وحلفائه أصبحت المحرك الأساسي للسياسات الإسرائيلية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناة 13الإسرائيلية نتنياهو اقتحام غزة غزة صفقة تبادل أسرى مدينة غزة

مواد متعلقة

يسرائيل زيف: الاحتلال يسير نحو الفخ في غزة تحت سيطرة المتطرفين

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال ينتقد خطط حكومة نتنياهو

سي إن إن: نتنياهو يدرس خيارات لضم الضفة الغربية بالكامل

إعلام إسرائيلي: بدء اجتماع الكابينيت الموسع لبحث عملية احتلال غزة

الأكثر قراءة

أول تعليق من فيريرا بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري

وزير العمل: بدء تطبيق القانون الجديد غدًا والتفتيش الميداني لضمان التنفيذ الكامل

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام وادي دجلة

من بينها 5 آلاف دولار وشقق في مدن ذكية، تفاصيل خطة ترامب للسيطرة على غزة

فصل نهائي لـ رئيس قطار وكمساري من الخدمة بعد تركهما الرحلة في محطة المراغة

الممثل العالمي مينا مسعود يحتفل بزفافه علي الهندية إميلي شاه (فيديو)

العمل الليلي وإجازة الوضع، جبران يكشف تفاصيل بنود قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

المزيد

انفوجراف

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

بعد اتهامهم بنشر فيديوهات خادشة، حكم نشر "البلوجر" مقاطع غير أخلاقية

هل يجوز الصلاة بالمكياج؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads