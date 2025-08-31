الأحد 31 أغسطس 2025
خارج الحدود

قائد فرقة غزة السابق بجيش الاحتلال ينتقد خطط حكومة نتنياهو

انتقد قائد فرقة غزة السابق في جيش الاحتلال  يسرائيل زيف خطة الحكومة قائلا: بنيامين نتنياهو مشلول ولن يتحرك قيد أنملة دون موافقة دونالد ترامب.


قائد فرقة غزة السابق ينتقد خطط الحكومة بالحرب
 

وأضاف يسرائيل زيف، أن الحكومة تجر إسرائيل إلى خطوة قاتلة في غزة تتناقض مع أهداف الحرب لمجرد إرضاء الرئيس الأميركي.
 

وتابع: الاحتلال غير الضروري للكتل الخرسانية المفخخة في غزة سيكلف ثمنا باهظا من أرواح الجنود ونتنياهو يتوقع تحركا مؤثرا للقضاء على حماس على غرار إيران رغم أنه يعلم جيدا أن هذا الأمر غير ممكن.

واستطرد: إسرائيل تسير إلى الفخ في غزة والمتطرفون أمثال سموتريتش يسيطرون تماما على نتنياهو والاحتلال الوشيك لغزة يشكل خطرا كبيرا على وحدة ودافعية الجيش الإسرائيلي للقتال.
 

