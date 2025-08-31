إعلام إسرائيلي: بدء اجتماع الكابينيت الموسع لبحث عملية احتلال غزة

احتلال غزة، ذكر إعلام إسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل، بدء اجتماع الكابينيت الموسع لبحث عملية احتلال قطاع غزة.

الوصول الي جميع قادة حركة حماس

من جانبه صرّح رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته ستصل إلى جميع قادة حركة حماس في الخارج، في تهديد مباشر لتوسيع دائرة العمليات خارج غزة.

تهديدات تتجاوز حدود قطاع غزة

أكد المسؤول العسكري أن الجيش لن يقتصر على ملاحقة قيادات الحركة داخل الأراضي الفلسطينية، بل سيمتد نشاطه ليشمل الخارج.

تصعيد جديد في الخطاب الإسرائيلي

تأتي هذه التصريحات في إطار تصعيد إسرائيلي مستمر منذ بداية الحرب، وسط تحذيرات من تداعيات إقليمية إذا ما تم استهداف شخصيات خارج حدود فلسطين.



ويأتي ذلك بعدما أفاد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة في غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.