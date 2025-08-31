دغموم يغرد على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الخامسة

ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف بعد إنتهاء الجولة الخامسة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الخامسة

1- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف

2- عمر الساعي، المصري، 3 أهداف

2- منذر طمين، المصري، 3 أهداف

3- صامويل أمادي، سموحة، هدفان

3- بدر موسى، بتروجت، هدفان

3- أحمد عاطف، زد ، هدفان

3- ناصر ماهر، الزمالك، هدفان

3- صلاح محسن، المصري، هدفان

3- عمرو السولية، سيراميكا كليوباترا، هدفان

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان

3- شيكو بانزا، الزمالك، هدفان

3- وليد الكرتي، بيراميدز، هدفان



نتائج الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري



المقاولون 0 -1 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد 0-3 إنبي

البنك الأهلي 0-0 طلائع الجيش

الجونة 1-1 زد

الإسماعيلي 0-3 غزل المحلة

الأهلي 0-2 بيراميدز

المصري 4-0 كهرباء الإسماعيلية

مودرن سبورت 1-0 حرس الحدود

سموحة 0-0 بتروجت

وادي دجلة 2-1 الزمالك

فاركو - راحة

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

