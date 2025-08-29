شيكو بانزا وزيزو يطاردان دغموم على صدارة هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الخامسة.

وتفتتح اليوم الجمعة مباريات الجولة الخامسة بمباريات المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا، الاتحاد ضد إنبي، البنك الأهلي ضد طلائع الجيش.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الخامسة كالتالي:

ترتيب هدافي الدوري المصري 2025

1 - عبد الرحيم دغموم، المصري 3 أهداف (4 مباريات)

2- عمر الساعي، المصري، هدفان (4 مباريات)

2- صامويل أمادي، سموحة، هدفان (4 مباريات)

2- منذر طمين، المصري، هدفان (4 مباريات)

2- بدر موسى، بتروجت، هدفان (4 مباريات)

2- أحمد عاطف، زد، هدفان (4 مباريات)

2- أحمد سيد زيزو، الأهلي، هدفان (3 مباريات)

2- شيكو بانزا الزمالك، هدفان (3 مباريات)

مواعيد الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون ضد سيراميكا كليوباترا - 6 مساء- ستاد المقاولون

الاتحاد ضد إنبي - 9 مساء - ستاد الإسكندرية

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9 مساء - ستاد السلام

السبت 30 أغسطس

الجونة ضد زد - 6 مساء - ستاد خالد بشارة

الإسماعيلي ضد غزل المحلة - 9 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

الأهلي ضد بيراميدز - 9 مساء - ستاد السلام

الأحد 31 أغسطس

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء - ستاد ستاد السويس الجديد

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6 مساء - ستاد هيئة قناة السويس

سموحة ضد بتروجت - 9 مساء - ستاد برج العرب

وادي دجلة ضد الزمالك - 9 مساء - ستاد السلام

فاركو - راحة

وتشهد النسخة الحالية من الدوري المصري مشاركة 21 فريقًا، وذلك بعد قرار إلغاء الهبوط الموسم الماضي، مع صعود 3 أندية من القسم الثاني لتنضم إلى 18 ناديًا بدوري الأضواء.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ومن المقرر أن يتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى علي لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلي البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى علي تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

